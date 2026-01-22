Unfall mit zwei leicht Verletzten Frauen in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Bad Urach ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 52-Jährige war gegen 5.45 Uhr mit einem 3er BMW auf der Burgstraße unterwegs und wollte die Stuttgarter Straße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta einer 32 Jahre alten Frau. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage noch nicht in Betrieb. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Ford-Lenkerin sowie ein 17 Jahre alter Beifahrer in dem Wagen der Unfallverursacherin.

Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Jugendliche musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)