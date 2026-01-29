Umbau des Beginenhauses in Bad Urach zur Schulbetreuung

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nachdem sich in der vergangenen Woche im Technischen Ausschuss des Bad Uracher Gemeinderats unterschiedliche Auffassungen zur Mobilitätsdrehscheibe auf dem Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofes offenbarten, wurde das Thema Drehscheibe und Mobilitätskonzept kurzerhand von der Tagesordnung genommen.

Michael Schweizer (CDU) leitete in Vertretung von Bürgermeister Elmar Rebmann die dann doch stark verkürzte Sitzung ohne das strittige Thema.

»Alle Kommunen ringsum haben eine App, warum Bad Urach nicht«, lautete die Frage einer Bad Uracherin in der Bürgerfragestunde. Vesna Trost, Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste im Rathaus, gab zu, dass andere Kommunen diese App nach und nach einführen. Die Information seien identisch mit dem, was auf der Homepage stehe. Momentan plane die Stadt eine solche App nicht. Die Bürgerin ließ jedoch nicht locker und empfahl eine solche mit Blick auf die Landesgartenschau in 2027.

Die Stadt sucht Räume für die Schulbetreuung, denn mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung, ab dem Schuljahr 2026/2027, muss die Stadt allen Kindern Plätze verpflichtend zur Verfügung stellen. Die städtische Schulbetreuung ist derzeit in zwei Räumen der Wilhelmschule sowie im zwei Räumen in der Spitalschule auf dem Schulcampus der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule (BGG) untergebracht. Die BGG hat für die Räume in der Spitalschule bereits dringenden Bedarf angemeldet. Durch die geburtenstarken Jahrgänge werden in den nächsten Jahren starke Grundschuljahrgänge erwartet. Daneben benötigt die zukünftig ganzjährige Juniorklasse einen Raum. Zusätzlich erfreut sich das Betreuungsangebot weiterhin einer ansteigenden Nachfrage, wobei die räumliche Kapazität hier Grenzen setzt. Zuletzt konnten nur die Kinder aufgenommen werden, bei welchen beide Elternteile arbeiten.

Hier kam das um 1480 erbaute Beginenhaus mit der nicht genutzten Toilettenanlage ins Gespräch, das ursprünglich religiöse Frauen-Laien-Gemeinschaften im Mittelalter, beheimatete, die ohne Nonnengelübde oder Klausur ein selbstbestimmtes, frommes Leben führten.

Vorteilhaft ist laut Verwaltung hier die Nähe zum Schulgelände sowie der Zu-gang zum Pausenhof, was einen ge-schützten Raum für die Kinder schafft. Der Raum im Beginenhaus selbst wird gestrichen und das Parkett neu versiegelt. In der ehemaligen Toilettenanlage der Altstadtschule sind dagegen umfangreiche bauliche Maßnahmen vorgesehen. Hierbei erfolgt ein kompletter Rückbau der alten Anlagen inklusive der Fliesen an Wand und Boden sowie der gesamten Technik in den Bereichen Heizung, Sanitär und Elektrik. Die Baumaßnahme beläuft sich auf rund 206.000 Euro. Die Stadt erhält aus dem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg 70 Prozent der anerkannten Baukosten finanziert.

Nach den Worten von Thomas Burnikel, Fachbereich Soziales und Betreuung, ist der Förderbescheid im Dezember eingegangen. Bis zum Beginn des Schuljahres 2026/2027 soll der Umbau fertig sein. Ohne große Diskussion stimmte das Gremium dieser Planung zu.

Zuschlag für Baufirma

Uwe Failenschmid (Freie Wähle) erkundigte sich unter dem Thema »Sonstiges« nach den Kosten für die Schülerbeförderung im innerschulischen Bereich – also etwa für Fahrten zum Schwimmunterricht etwa von Wittlingen nach Westerheim. Der Landkreis hatte Ende 2025 beschlossen, die Kosten nicht mehr zu übernehmen. Michael Schweizer bestätigte, dass eine Übernahme für drei Routen in diesem Jahr 21.000 Euro kosten werde. Hier werde nach Lösungen ge-sucht.

Kurz tagte im Anschluss an den Gemeinderat noch der Gartenschauausschuss. Hier ging es um Vergabearbeiten für den Neubau des Musikpavillons. Jeweils ohne Gegenstimmen wurden die Zimmererarbeiten im Höhe von 501.000 Euro an die Müllerblaustein Holzbauwerke in Blaustein vergeben. Den Zuschlag für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär in Höhe von knapp 59.000 Euro sowie für die Elektroarbeiten (62.490 Euro) erhielt die Bad Urach Firma Schöllhammer. (ber)