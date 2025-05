Holzelfinger Steige ab Mai für Wochen voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/PFULLINGEN. »Wir haben im Regierungsbezirk Tübingen ein dichtes Straßen- und Radwegenetz. Damit diese Infrastruktur auch in Zukunft leistungsfähig bleibt, setzen wir unsere Erhaltungsmaßnahmen konsequent fort«, erklärte jetzt Regierungspräsident Klaus Tappeser in einer Pressemitteilung. Dabei fließen auch erhebliche Mittel in die Holzelfinger Steige und die Stuhlsteige zwischen Pfulllingen und Genkingen. Dem Regierungspräsidium sei bewusst, dass die Bauarbeiten für Anwohnende und Verkehrsteilnehmener mit Einschränkungen verbunden sind.

Im Mai ist die Holzelfinger Steige an der Reihe. Im Abschnitt der L387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen wird die Fahrbahndecke erneuert. Auf einer Länge von rund 3,2 Kilometern wird die Asphaltdeckschicht ausgetauscht. Die Maßnahme ist für den Zeitraum von Mai bis Juli geplant. Für die Belagsarbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 1,6 Millionen Euro.

Die Böschungssicherung und Fahrbahnerneuerung in der Stuhlsteige zwischen Pfullingen und Genkingen laufen schon seit Anfang März. Bis Mitte April wird dort eine Fahrbahnsetzung saniert, die während der Starkregenereignisse im Juni 2024 aufgetreten ist. Zum anderen wird die Fahrbahndecke beginnend auf Höhe des Parkplatzes »Maustäle« bis zum Kreisverkehrsplatz am Ortsbeginn von Pfullingen erneuert. (eg)