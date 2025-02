Die Geschäftsstelle des VfL Pfullingen zieht in den kommenden Tagen in die VfL-Bewegungskita und ins peb2 um. FOTOS: HAILFINGERI/INCI

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/ENINGEN. Die Geschäftsstelle des VfL Pfullingen zieht um. Das Team verlässt das angemietete Büro am Laiblinsplatz und bezieht in den kommenden Tagen die Büros im Fitnessstudio peb2, schreibt Felix Röckel, VfL-Kommunikationsreferent, in einer Mitteilung auf GEA-Nachfrage.

Wer in den vergangenen Wochen an der Noch-VfL-Geschäftsstelle vorbeigelaufen ist, dem wird ein Schild im Schaufenster aufgefallen: »Zu Vermieten« steht in großen schwarzen Lettern auf weißem Papier und bedeckt die Hälfte eines Schaufensters. Offenbar wird noch nach einem Nachmieter für die Gewerbe- und Bürofläche gesucht.

Mietkosten werden gespart

Die peb2-Gebäude befinden sich unter anderem im Besitz des Pfullinger Vereins, sodass Mietkosten nicht anfallen. Neben dieser Einsparmöglichkeit sei es vor allem die veränderte Nutzung, die den VfL-Vorstand zu diesem Schritt bewogen habe, schreibt Röckel. Dass Mitglieder die Geschäftsstelle persönlich aufsuchen, ist heutzutage nur noch selten der Fall. Die Kommunikation läuft beinahe ausschließlich telefonisch oder per E-Mail. Eine Anlaufstelle in Innenstadtnähe mit festen Öffnungszeiten sei damit – spätestens auch seit den Pandemiejahren – kein zeitgemäßes Modell mehr.

Foto: Berya Yildiz Inci Foto: Berya Yildiz Inci

Für das VfL-Team bringt der Umzug zusätzliche Vorteile: Es rückt enger zusammen, da alle hauptamtlichen Kräfte des Vereins nun im Fitnessstudio peb2, Pfullinger Straße 6 in Eningen, und der nahegelegenen neuen VfL-Bewegungskita, Arbach ob der Strasse 20 in Pfullingen, gebündelt seien.

Das spart, so schreibt der Kommunikationsreferent, täglich Wege und Abstimmungsaufwand. Die Arbeitsplätze werden zudem moderner, flexibler und mit der peb2-Theke kann bei Bedarf auf eine Anlaufstelle zurückgegriffen werden, die deutlich großzügigere Präsenzzeiten hat.

Für die Mitglieder des VfL Pfullingen und alle, die Kontakt zur Geschäftsstelle aufnehmen wollen, ist die Veränderung minimal: Telefonnummer und E-Mail-Adressen bleiben dieselben. Der Umzug soll, so schreibt Felix Röckel, bis spätestens Ende dieses Monats abgeschlossen sein. (pm/bin)