Gaumenfreude beim 14. Weinfest in Eningen

ENINGEN. »Das ist unser Fest«, steht für Vorstandsmitglied Michael Gabler fest. Die Rede ist vom jährlichen Weinfest im Spitalhof, das die Fußball-Altherrenmannschaft des TSV Eningen zum Besten gibt. Es ist die 14. Version, und auch sie ruft bei den Besuchern im Zelt Geselligkeit, nette Gespräche und Freude am Fest hervor. Die große, vielfältige Auswahl an leckerem Rebensaft passte sehr gut zu den angebotenen Speisen. Wobei eine neue Kreation als Gaumenfreude viele Abnehmer fand, wie der Maultaschen-Burger, der sich großer Beliebtheit erfreute. »Es gibt ihn in zwei Varianten, einmal für Vegetarier und für die, die Maultaschen mit Fleischfüllung bevorzugen«, wirft Gabler ein. »Neu ist auch, dass wir anders auf- und eingeteilt haben. Das ist besser für uns und unsere Arbeit und hoffentlich für die Gäste spürbar.«

Übersichtlich und mit vielen kleinen Bewirtungspavillons war der Spitalhof bestückt, machte unabhängiger vom Wetter. Zur Freude der Besucher, die auch die musikalische Umrahmung begrüßten. Der Musikverein Eningen spielte am Nachmittag, unterhielt mit Polka, Marsch und Walzer bekannter Blasmusikkomponisten. Am Abend dann Tanz und Party mit Unterhaltungsmusik von DJ Heinz. Für Besucherin Heike ist das Weinfest Pflicht: »Ich bin für jedes nette Angebot dankbar, und das hier ist eines«, ist sie der Überzeugung. Es sei einfach toll, was sich die AH für Mühe mache und wen man alles treffe. »Der Termin passt gut. Alle sind wieder aus dem Urlaub da.« So sieht es auch Gabler: »Wie gesagt, das ist unser Fest und das kommt gut an.« (GEA)