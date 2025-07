Freundschaftsfliegen auf dem Übersberg begeistert Frauen aus ganz Deutschland

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zum zweiten Mal fand das Frauen-Freundschaftsfliegen auf dem Pfullinger Übersberg statt – eine Veranstaltung, die immer mehr Frauen aus ganz Deutschland begeistert. Der Auftakt war bereits ein Erfolg: Die erst 14-jährige Flugschülerin Ema Steck absolvierte erfolgreich ihre ersten drei Alleinflüge.

Barbara Kaiser und die Reutlinger Künstlerin und Segelfliegerin Ulrike Franz hatten das Lager initiiert und organisiert. Franz gestaltete auch das Logo und druckte die Team-T-Shirts. Eine Mittelstädter Bäckerei kümmerte sich während der Woche als Sponsor um die Verpflegung.

Aufgrund einiger Wetterkapriolen waren in den ersten Tagen Ausflüge in die Umgebung angesagt: Das Alb-Gold-Zentrum in Trochtelfingen und die Bärenhöhle waren für die teils von weither angereisten Frauen ebenso unterhaltsam wie ausgiebige Entspannung in den Beurener Thermen. Dann besserte sich das Segelflugwetter, sodass drei Tage lang fantastische Streckenflüge bis an den Bodensee und in den Schwarzwald möglich waren.

Die Stimmung unter den 19 Teilnehmerinnen und zwei Teilnehmern im Alter von 14 bis 75 war großartig, alle freuen sich auf das nächste Frauen-Freundschaftsfliegen in einem Jahr. Junge Frauen ab 14 Jahren, die sich für den Segelflugsport interessieren, können an den Wochenenden mit einem Schnupperflug auf dem Übersberg dabei sein. (eg)

www.uebersberg.de