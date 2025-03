Frühlingserwachen im Zentrum von Pfullingen: Passy-Skulptur wird eingeweiht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auch in diesem Jahr findet wieder das etablierte Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag in Pfullingen statt. Der GHV, die Gewerbegebiete, zahlreiche Vereine und die Stadt laden Gäste aus nah und fern ein, am Sonntag, 23. März, nach Pfullingen zu kommen. Das Frühlingserwachen findet von 11 bis 18 Uhr statt – der verkaufsoffene Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr.

In diesem Rahmen findet um 13 Uhr auf dem Passy-Platz außerdem die Einweihung einer großen 40-Skulptur statt, die das diesjährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Pfullingen und dem französischen Passy einläuten soll. Der städtische Bauhof hat die Skulptur selbst angefertigt und in den Landesfarben Deutschlands und Frankreichs lackiert – sie wird auf dem Passy-Platz auch über das Frühlingserwachen hinaus als Fotopoint und Jubiläumsdenkmal stehen bleiben.

Kostenloser Shuttle-Bus

Die Besucher dürfen sich wieder auf einen kostenlosen Shuttle-Bus im Stadtgebiet freuen, der von 11.30 bis 17 Uhr im 20-MinutenTakt fährt. Dazu kommt der ebenfalls kostenlose Service des Bürgerbusses, der auf den gewohnten Routen zwischen 13 und 17 Uhr fährt.

Im Gewerbegebiet Steinge machen zum ersten Mal Mercedes-Benz in der Daimlerstraße und MHS Workwear in der Uhlandstraße 60 mit. Bei der Firma Gottlob Maier geht buchstäblich mit Youtube-Star und Influencer Lewinray die Post ab, bei Küchen Bolay wird live gekocht. Traditionell dabei und weiterer Highlight-Schwerpunkt gibt es in der Carl-Zeiss-Straße, unter anderem mit moderherz, Highlight, Zwergperten.

Ein Zauberer besucht Raumausstattung Wörner um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, außerdem um 13.30 Uhr findet das Vorlesen ab 4 Jahren »Wer macht Ostern das Nest« in der Buchhandlung am Laiblinsplatz statt. Ganztägig gibt es zahlreiche weitere Programmpunkte wie beispielsweise ein Karussell und Kinder-Bungee auf dem Laiblinsplatz. (eg)