Es läuft: Das Schlösslesparkfest in Pfullingen ist eröffnet

PFULLINGEN. Sorgt Bürgermeister Stefan Wörner erneut für eine Bierdusche beim Fassanstich fürs Schlösslesparkfest der Gemeinschaft musizierender Vereine (GMV)? Das haben sich sicher einige gefragt, die sich an die erfolglosen Versuche des Bürgermeisters erinnern, den Hahn tropffrei ins Freibierfass zu treiben.Zweimal hatte er es schon versemmelt, diesmal aber nicht. Zwei konzentrierte Schläge und das Bier floss zum Auftakt des dreitägigen Festes.

Wie immer dabei, gut gelaunte Gäste aus den Partnerstädten Passy und Lichtenstein. Heute, Samstag, gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Zelt der Albvereins-Ortsgruppe. Dort spielt von 15 Uhr an Gery Unterhaltungsmusik, um 19 Uhr gibt’s Rock- und Pophits mit der Coverband fuenfkommanull. Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt des Albvereins beginnt das Fest am Sonntag um 9.30 Uhr.

Auf Tante Friedas Jazzkränzchen können sich die Fans ab 11 Uhr freuen. Die Jugendfeuerwehr hat ein Programm für Kinder vorbereitet. Die Dirndln und Schuhplattler des Trachtenvereins Echaztaler werden sich um 14 Uhr auf der Bühne drehen, um 14.45 Uhr folgen Tanzvorführungen der Eleven von Bärbel Martinis Tanz-Zeit. Um 15.45 Uhr zeigen die Eldorado Phoenix Dancers ihr Können. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. (us)