Regenschirm kann das ganze Wochenende wichtig werden

Mal Schauer, mal Sonne – das Wochenende in Baden-Württemberg wird launisch. Der Wochenstart soll freundlicher werden.

Mal Sonne, mal Schauern kommen auf das Wochenende in der Region zu. (Archivbild)
Mal Sonne, mal Schauern kommen auf das Wochenende in der Region zu. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/DPA
Wer am Wochenende etwas vorhat, sollte eigentlich immer daran denken: Jederzeit könnte es nass werden. Am Samstag ist es tagsüber trüb mit Schauern vor allem im Norden Baden-Württembergs. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) großflächig Schauer auf. Am Sonntag lässt der Regen ab dem Mittag nach. Die Temperaturen verändern sich laut DWD kaum.

Zum Schulanfang freundlich 

Zum Schulstart am Montag, wenn Hunderttausende Schülerinnen und Schüler zurück in die Klassenzimmer kehren, wird das Wetter der Vorhersage zufolge besser. Der Montag werde ein »insgesamt freundlicher Tag« mit weniger Schauern. Die Temperaturen erreichen demnach mancherorts 25 Grad. Achtung: Es kann windig werden. (dpa)