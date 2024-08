Der alte Gasthof Bären in Eningen soll abgerissen werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Schlüssel sind übergeben: Der alte Gasthof Bären gehört der Gemeinde Eningen. Schon lange versucht die Verwaltung das heruntergekommene Gebäude zu kaufen, Bürgermeister Eric Sindek hat es nun geschafft. Aber wie geht es jetzt weiter? »Wir wollen den alten Gasthof abreißen, damit dort Platz für Neues geschaffen werden kann«, erklärt Sindek. Ein mehrstöckiges Gebäude wünscht sich der Schultes: oben Wohnraum, unten eine Arztpraxis und ein Restaurant.

Der Abriss des Bären sowie der Neubau sollen Teil der Neugestaltung des Ortskerns der Achalmgemeinde werden. »Wir hoffen, dass wir dafür in ein entsprechendes Förderprogramm aufgenommen werden«, erklärt Sindek. Damit das umfangreiche Projekt samt Rathausneubau umgesetzt werden kann, braucht es Zuschüsse. »Ich hoffe wirklich, dass das klappt und wir dann auch direkt mit dem Abriss des Gasthofes beginnen können.« Für Sindek wäre dies ein klares Zeichen, mit dem er dem Land zeigen könnte, »dass wir die Neugestaltung ernst meinen und auch angehen«. Wann es so weit ist, ist noch unklar. In den kommenden Sitzungen des Gemeinderats soll das Mega-Projekt Ortskernsanierung jedenfalls thematisiert werden. (GEA)