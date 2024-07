Der Aktionstag der Gemeinde Lichtenstein war für alle

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Glücklich war am Samstag jede Open-Air-Veranstaltung, die als Plan B ein festes Gebäude eingeplant hatte. Auch der Aktionstag der Gemeinde Lichtenstein für die ganze Familie begann mit dem Ausbeulen von Wassersäcken auf Zeltdächern, eiligem Zusammenpacken und Trockenwischen von Tischen und Stühlen. Etliches fand in der Lichtenstein- und der Ernst-Braun-Halle statt.

Sobald sich der Regen verzogen hatte, füllte sich der Platz. Foto: Gabriele Böhm Sobald sich der Regen verzogen hatte, füllte sich der Platz. Foto: Gabriele Böhm

Beispielsweise der Auftritt der Jüngsten des Sängerbunds Lichtenstein oder der Hiphop-Gruppe der Tanzschule Werz. Auch die »Bundjugend« der Naturschutzorganisation Bund hatte ihren Stand in der Halle aufgebaut. Mitarbeiterin Mirjam Schostek zeigte den Kindern, wie sie ein Naturtagebuch anlegen können, in das sie ihre Beobachtungen in Garten oder Balkon eintragen können. Preisverleihung ist dann im Oktober.

Doch stundenweise meinte es die Sonne gut mit dem Event. Umlagert war die Station von Carmen Scholze. Die Oberkommissarin beriet Jugendliche, die nach dem Beruf des Polizisten fragten und ließ Kinder einmal in einem echten Polizeiauto sitzen. Manche probierten auch aus, ob man sich wirklich nicht aus Handschellen befreien konnte.

Gut gesichert: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein konnte man Klettern und Slackline ausprobieren. Foto: Gabriele Böhm Gut gesichert: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein konnte man Klettern und Slackline ausprobieren. Foto: Gabriele Böhm

Für jede und jeden war etwas dabei. Großes Thema bei den Kindern war Klettern, das man am Turm der Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft oder bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein an Bäumen mit gespannter Slackline ausprobieren konnte. Die Feuerwehr kommt auch sonst bei den Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren gut an. »Wir haben eine zweite Kindergruppe aufgemacht und trotzdem eine Warteliste«, berichtete Gruppenführer Benjamin Kudick. Die Kinderfeuerwehr zeigte Schauübungen und bot Fahrten im Einsatzwagen an. Auch das DRK hatte eine Fahrzeugschau vorbereitet.

Hungern musste natürlich niemand. Der Türkische Elternbeirat der Grundschule hatte Baklava und andere Leckereien im Angebot, der Förderverein verkaufte Kaffee und Kuchen, der Sängerbund köstliche Waffeln.