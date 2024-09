Das Pfullinger Schlösslesparkfest läuft

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Er hat es wieder getan. Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner sorgte – wie schon im vergangenen Jahr – für eine ordentliche Bierdusche beim Fassanstich zum Schlösslesparkfest der Gemeinschaft der Musik treibenden Vereine. Nur gut, dass er selber am meisten davon abbekam und damit gleich zum Auftakt des dreitägigen Festes in Pfullingens lauschiger Ecke die gute Stimmung der Besucher noch steigerte.

Denn schon vor dem ersten Hammerschlag waren zahlreiche Pfullinger aller Altersklassen in Richtung Schlösslespark unterwegs, um in und um die Festzelte den Abend zu genießen. Wörner dankte den Vereinen für die Organisation der »tollen Veranstaltung«. Am Samstag, bewirtet der Schwäbische Albverein ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ab 15 Uhr erfreut Gery mit musikalischer Unterhaltung die Besucher im Albvereinszelt. Die Coverband fuenfkommanull 5.0 wird von 19 Uhr an mit ihrem vielseitigen Repertoire die Bühne rocken.

Gottesdienst am Sonntag

Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr im Zelt des Schwäbischen Albvereins startet der Sonntag. Auch Freunde aus Pfullingens Partnerstadt Passy werden mit dabei sein. Fester Programmpunkt am Sonntag um 11 Uhr ist der Frühschoppen mit Tante Friedas Jazzkränzchen. Um 14 Uhr zeigt der Trachtenverein Echaztaler bayerische Brauchtumstänze, gefolgt von verschiedenen Tanzdarbietungen von Tanz-Zeit Bärbel Martini ab 15 Uhr. Für die kleinen Gäste sorgt die Jugendfeuerwehr am Nachmittag mit abwechslungsreichen Spielen. (us)