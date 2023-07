Bunt gemischtes Potpourri beim Serenadenkonzert des Liederkranz Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Musikalische Schmankerl tischte der Liederkranz in seinem Serenadenkonzert in Pfullingens Neuer Mitte auf. Ob Italienreise, Pariser Geschichten oder Westernstory, dem Publikum gefiel der Mix aus Musical, fantastischen Abenteuern und Romanzen. »Wir wollen zeigen, was die Chöre so drauf haben und singen das, was die Leute gern mögen«, versicherte ihr musikalischer Leiter Mario Kay Ocker. Es sei eine Reprise der letzten Konzerte, ein bunt gemischtes Potpourri.

Auffallend war die AbbA-Interpretation von »Mamma Mia« des modernen Chores »ffortissimo« mit den typischen Kostümen und Accessoires der schwedischen Popgruppe. Die Highlights aus dem Soundtrack zum Film hat Mac Huff arrangiert, unter anderem Titel wie »Thank you for the Music«, »Dancing Queen« und »SOS«. Es glitzerte und blinkte auf der Bühne, auch bei »Waterloo«, dem Siegersong beim Eurovision Song Contest 1974 und dem Startschuss für ihre internationale Karriere.

Mit den bekanntesten Liedern von Gerhard Winkler, bearbeitet von Willy Trapp, glänzte der Männerchor. Die Zuhörer ließen sich gerne verführen zu einem musikalischen Schwenk nach Italien. Mit unvergesslichen Hits wie »Bella, Bella Donna«, »Frauen und Wein«, oder »Wenn in Florenz die Rosen blühn« trafen sie deren Geschmack. Und natürlich die »Capri Fischer«, der Welterfolg von Rudi Schuricke Ende der 1940er Jahre, der blaues Meer und südliche Nächte mit Sternenhimmel verspricht.

Romantik und Rivalitäten

Fantastisch dann die Abenteuer des Don Quijote mit Ritterschlag des Ruhmes, Ständchen und Saragossa-Arena, wie Vorsitzender Eugen Hilbertz als Moderator ausführte. Walther Schneider vertonte die Erzählung um den Windmühlenbekämpfer aus Spanien, aber ebenso Geschichten aus Paris, der Stadt der Liebe. Der Frauenchor ging diesem Phänomen nach, promenierte gesanglich auf den Champs Elysée, flanierte an den Ufern der Seine und verabschiedete sich mit »Auf Wiedersehen Maurice«. Beide Chöre zusammen machten sich musikalisch auf den Weg nach »Oklahoma«, gingen der Rivalität zwischen Farmern und Ranchern auf den Grund und beleuchteten die Dreiecks-Liebesgeschichte. Sie gaben Einblicke in »Das Land des roten Mannes« und stellten fest: »Grün wächst der Flieder«. Die Musik von Udo Jürgens holte alle vier Chöre auf die Bühne für den Titel »Ihr von Morgen«. Begleitet wurden sie während des Konzerts von Dirigent Ocker und Rade Soric am Klavier und von der Band der Musikschule mit Martin Förster am Saxophon, Jochen Ron am Bass und Joachim Gröschel am Schlagzeug. (mek)