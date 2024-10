Blitzeraktion der Stadt Pfullingen: 304 Verstöße gemessen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Von Juli bis September hat die Stadt Pfullingen an sieben Tagen die Geschwindigkeit mittels einer mobilen Messanlage überwacht. An neun Standorten sind dabei insgesamt 304 Verstöße dokumentiert und entsprechend geahndet worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit Beginn des neuen Schuljahrs lag hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberwachung ein besonderes Augenmerk auf den Schulwegen, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. So wurde beispielsweise in der Gönninger Straße im Bereich des Friedrich-Schiller-Gymnasiums »geblitzt«. Zusätzlich wurde neben dem fließenden Verkehr auch der ruhende Verkehr im Bereich der Schulen und Schulwege verstärkt kontrolliert.

In den kommenden Wochen wird neben weiteren Messungen zudem die neue Geschwindigkeitsanzeigetafel, die die gefahrene Geschwindigkeit mit den Worten »Danke« und »Langsam« rückmeldet, zeitweise an einen anderen Standort gesetzt. Seitdem dieses Display im Frühjahr dieses Jahres angeschafft wurde, war es in unmittelbarer Nähe der Uhlandschule in der Schulstraße angebracht. Neuer Standort wird die Kurze Straße im Bereich der Kurt-App-Sporthalle, da dort aufgrund des Schulwegs und der Sporthalle viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Die Maßnahme soll Autofahrer sensibilisieren und dazu beitragen, die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer zu sicherer machen. (eg)