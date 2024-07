Bagger-Spaß trotz Regenpausen beim Pfullinger Beachvolleyball-Turnier

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Früh ausgeschieden und trotzdem glücklich: Für die Pfullinger Beachvolleyballer des B-Teams war schon nach der Vorrunde Schluss. Doch das war kein Beinbruch für die Jungs und Mädels bei der Premiere des Berg-Beach-Cups im Pfullinger Schönbergbad. Schließlich pritschen und baggern sie aus Spaß an der Freude und es zählt vor allem eins: dabei sein ist alles.

Froh gelaunt saßen die Spieler Tim Leuze, Alex Bossert, Jonathan Leuze sowie Carolin Struik und Coach Paul Wurster, der eifrig fröhliche Anweisungen aufs Feld rief, im Schatten am Tisch und vesperten. Die Jungs und Mädels haben erstmals gemeldet. Erstmals fand auch der Berg-Beach-Cup statt. Doch Beachvolleyball ist nichts Neues im Schönbergbad.

Die Mädels können schön fliegen: Carolin Struik vom Pfullinger B-Team zeigt, wie es geht. Foto: Dieter Reisner

Schon zum 26. Mal veranstaltet die Volleyballabteilung des VfL Pfullingen dieses Turnier, an der Freizeit und Aktivenmannschaften teilnehmen können. Nur bislang hieß der Sponsor Rothaus, der sich nun nach 25 Auflagen zurückgezogen hat. Neu in diesem Jahr war auch der Sand, der komplett ausgetauscht worden ist und gleich so manchen Regenguss am Wochenende über sich hat ergehen lassen müssen.

Doch das tat den Aktiven keinen Abbruch in ihrer Freude, bei diesem kleinen Turnier am hinteren Eck des Pfullinger Freibads ihren Spaß zu haben. Denn über allem steht dabei Freundschaft und Begegnung. So wie bei Khai Ho. Er kommt aus Unterensingen und läuft für den CVJM Pfullingen auf. Seine Motivation, hier anzutreten, ist einfach: »Man trifft hier alte Bekannte wieder«. Übrigens: Hinter dem Namen des B-Teams steckt kein Geheimnis. Es ist das »Bierteam«. So ein Gerstensaft nach ein paar runden Beachvolleyball schmeckt besonders lecker. Auch wenn man nicht ganz oben auf dem Treppchen steht.