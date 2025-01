Auch in Pfullingen geht jetzt überall das Würfeln wieder los

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es ist der erste Anlass, um im neuen Jahr wieder in einer großen Runde zusammenzukommen. Zumindest in Pfullingen. Denn in der Nacht zum Öbersten (6. Januar) rollen die Würfel, entbrennt der Wettstreit um die siebenzackigen Sterne.

Und in diesem Jahr könnten sich eventuell mal wieder mehr Leute zum Sternpaschen aufmachen. Denn sie haben den ganzen Sonntag Zeit, um sich auf das Ereignis am Abend vorzubereiten, das früher die Wirtshaussäle in der Stadt zum Bersten brachte – durch die schiere Masse der Leute, aber vor allem durch die überschäumende Lebensfreude.

Lächeln und frotzeln

S’nackte Luisle, der Wächter bläst vom Turm oder der lange Entenschiss – die Namen der Würfelspiele zeugen vom deftigen Charme des Schwäbischen und unterscheiden sich in Pfullingen nicht von denen nebenan in der Großstadt Reutlingen. Dass die Pfullinger früher dran sind beim Würfeln um das mürbe Hefeteiggebäck, lässt sie lächeln und manchmal auch frotzeln.

Bierernst werden einige Pfullinger allerdings bei der Anzahl der Zacken, sieben muss ein Stern haben und keinesfalls acht, wie die Reutlinger Mutschel. »Die konnte ich nicht essen«, lästerte vor Kurzem ein Kunde im Café Rosenkranz, froh darüber, dass er dort die echten Pfullinger Siebenzacker kaufen konnte.

Inhaber Bernd Rosenkranz bemerkt wieder ein steigendes Interesse am Sternpaschen und am mürben Gebäck. Der Absatz steigt und in seinem Café würfeln am Sonntagabend viele kleinere Gruppen um die Sterne. Die Vereine treffen sich am Sonntag außerdem unter anderem im Pfullinger Alten Bahnhof (Liederkranz), im Jahnhaus (VfL Pfullingen) oder im Pfullinger Südbahnhof zum geselligen Spiel. (us)