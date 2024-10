Aktionswoche in Lichtenstein will Lesekompetenz stärken und Unterhaltung bieten

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Wer gerne liest, kennt es nur zu gut: Das Gefühl, ein Buch nicht aus der Hand legen zu können, weil es darin noch viel zu entdecken gibt. Lesen ist so viel mehr als die Fähigkeit, Wörter und Sätze zu erkennen. Daher hat sich die Gemeindebücherei Lichtenstein zusammen mit der Grundschule dazu entschlossen, viele verschiedene Events zum Thema Lesen zu veranstalten.

Dabei soll nicht nur die Lust am Lesen geweckt werden, sondern auch die Lesekompetenz als eine wichtige Schlüsselqualifikation gestärkt werden. Denn sie ist es, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht und den eigenen Horizont erweitert, heißt es in einer Mitteilung der Lichtensteiner Gemeindebücherei.

- Familien-Sonntag in der Bücherei

Die Gemeindebücherei Lichtenstein ist am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet und bietet ein buntes Programm für Klein und Groß. Besucher können nicht nur gemütlich lesen oder spielen, sondern auch Medien ausleihen. Im Bücherei-Café werden Kuchen und Getränke angeboten, ein Herbstquiz und Kreativangebote für Kinder sind ebenfalls geplant. Um 15 und um 16 Uhr präsentiert die Marionettenbühne »Kassandra« ihr Bühnenstück »Die kleinen Wilden lassen nicht locker«. Das größte Abenteuer für die kleinen Wilden ist es, ein Mammut zu jagen. Ob ihnen das gelingt und was ihre Eltern davon halten, können die Zuschauer an diesem Nachmittag erfahren. Das Stück ist für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter geeignet. Karten gibt es für 2 Euro im Vorverkauf in der Gemeindebücherei und an der Tageskasse.

- Lichtensteiner Vorlesetag

Lesen schickt auf Reisen in ferne Welten, in Büchern bestehen wir Abenteuer voller Überraschungen, lesend entdecken wir neue Ideen, die uns über unseren Alltag hinaus inspirieren. Einblicke in diese vielfältige Welt der Bücher voller Spannung, Gefühl und Humor geben zahlreiche Lichtensteiner. In anregendem Ambiente erwachen beim Vorlesetag am Dienstag, 22. Oktober, Geschichten zum Leben und entführen Schüler der Grundschule Lichtenstein ins Reich der Fantasie. Es gibt Geschichten von Elfen in einem verwunschenen Garten, Gruseliges im Gewölbekeller, einen Kobold in der Holzwerkstatt. Ob in der Holzelfinger Feuerwehr, dem Honauer Bahnhof, dem Rathaus in Unterhausen oder an vielen weiteren Orten: Am Dienstag machen sich 250 Kinder auf eine Reise durch die gesamte Gemeinde, um unbekannte Orte zu entdecken und die in Büchern versteckten Schätze zu heben.

- Lichtenstein schreibt und liest

Menschen aus Lichtenstein präsentieren am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei ihre veröffentlichten Werke ganz unterschiedlicher Art: Romane, Biografisches, Kulinarisches und vieles mehr. Christa Kraft-Schwenk liest unter anderem aus »Ilse Frapan: Leben, Werke und öffentliches Wirken« vor. Ina-Luisa Fuhr wird nicht nur gemeinsam mit Andre Schmitz für Fingerfood sorgen, sondern auch aus ihrem Gute-Laune-Kochbuch lesen. Um Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

- Über Lichtenstein wird geschrieben

Fehlt noch eine Geschichte, in der die Gemeinde und das Schloss Lichtenstein bei den Ermittlungen eine Rolle spielen: In dem neuen Kriminalroman »Schwaben Prinzessin« des Autors Klaus Wanninger passiert genau dies. Wer neugierig geworden ist, kann ihm am Sonntag, 27. Oktober, bei seiner Lesung lauschen. Los geht’s um 15 Uhr je nach Witterung im Kirchgarten oder im Ferienhaus Olga-schlössle. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung in der Lichtensteiner Gemeindebücherei wird gebeten.

- Lichtenstein liest in der Schule

Die Gemeindebücherei bietet gemeinsam mit der Lichtensteiner Grundschule intern weitere Veranstaltungen an: Kinder aus den Klassen 1 und 2 treffen sich mit Kindergartenkindern und tauchen in die Welt der Bücher ein. Des Weiteren kommt die Autorin Katinka Manzau-Feddern für eine Lesung in die Klassen 1 und die Grundschulförderklassen. Im Rahmen der »Lesekiste« der Württembergischen Landesbühne Esslingen lassen zwei Schauspieler für die Schüler der Klassenstufe 2 ein Buch lebendig werden. In einem Vorlesewettbewerb der Klassen 3 und 4 wird der »Lesekönig« der Grundschule Lichtenstein gesucht. (eg/GEA)

07129 922493

buecherei@gemeinde-lichtenstein.de