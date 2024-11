400 Teilnehmer beim Dance-Finale in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Es war ein Tanz-Wettbewerb der ganz besonderen Art. Am Samstag richtete der TSV Oberhausen erstmals das Finale der Landeswettkämpfe des Badischen (BTB) als auch Schwäbischen Turnerbunds (STB) im Bereich Dance aus. Und zweitens kämpften Teams bei der Landesqualifikation Kleingruppe um den Einzug ins Bundesfinale der Deutschen Meisterschaft 2025 im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests (IDTF) in Leipzig.

Fast 400 Teilnehmer zwischen sechs und sechzig Jahren wuselten nur so in der Lichtenstein- oder Ernst-Braun-Halle umher. Von Lahr, Mannheim, Köndringen oder Ingelfingen und Bieringen waren sie schon frühmorgens losgefahren, um rechtzeitig vor Ort zu sein. Auch drei Gruppen des Gastgebers waren vertreten. »Hier starten alle Teilnehmer nicht sortiert nach der jeweiligen Konkurrenz, sondern abwechselnd durcheinander«, sagte die Wettkampfverantwortliche und STB-AG-Vorsitzende Dance Elke Dürr. »Dance steht nämlich für ganz viele Kategorien«, erklärte TSV-Jugendleiterin Edilene »Lena« Müller. So gebe es kleine und große Gruppen, verschiedene Altersklassen oder Wettbewerb und Wettkampf. Gezeigt wurden verschiedene Tanzarten, angefangen vom klassischen Jazztanz über Showtanz, Modern und Hip Hop bis hin zu anderen Stilen. Manche Gruppen glänzten durch Hebefiguren, besondere Sprünge und gymnastische Pflichtteile oder auch Balletteinlagen, Spagate und Rädchen.

Auch die Musikstücke zeigten die ganze Bandbreite tanzbarer Musik, zudem waren bestimmte Flächen zum Tanzen vorgegeben, die vom TSV mit auf dem Hallenboden geklebten rosafarbenem Leuchtband markiert worden waren. »Da muss ich unserem Hausmeister ein ganz großes Kompliment machen, dass er die Halle trotz abendlichem Handballspiel in so kurzer Zeit perfekt hergerichtet hat«, lobte die zweite Vorsitzendes des TSV Dagmar Neubrander. Feuerwehr oder Mitglieder des Sängerbunds, viele Eltern und Vereinsangehörige waren als Helfer eingesetzt, dankte die Jugendleiterin. Dass der TSV nochmal ein vergleichbares Turnier ausrichten werde, glaubt sie wegen des großen Aufwands nicht. (lpt)