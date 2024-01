Zu wenig Züge: Bahn schränkt Fahrplan zwischen Tübingen und Bad Urach ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/METZINGENBAD URACH. Die DB Regio fährt ab Montag, 22. Januar, bis voraussichtlich Sonntag, 28. Januar, auf der Linie RB 63, die zwischen Herrenberg und Bad Urachverkehrt, mit einem reduzierten, aber verlässlichen Fahrplanangebot. Hierzu hat sich DB Regio gemeinsam mit dem Zweckverband ÖPNV im Ammertal und dem Land Baden-Württemberg beraten.

Grund ist laut Bahn eine aktuell zu geringe Fahrzeugverfügbarkeit. Diese ist unter anderem auf Verzögerungen bei der Lieferung von Ersatzteilen im Bereich der Energieversorgung von Klimaanlagen und Kompressoren und der Fahrzeugabnahme nach Modernisierungsmaßnahmen zurückzuführen. Zudem verzeichnet DB Regio erhöhte Krankenstände beim Werkstattpersonal.

Christoph Bechtold, Leiter Verkehrsvertragsmanagement Ulm bei DB Regio Baden-Württemberg: »Die Einschränkungen entsprechen nicht unseren Zielen und Ansprüchen. DB Regio tut alles, um die Auswirkungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Mit dem Ersatzprogramm in der kommenden Woche können wir den Fahrgästen einen verlässlichen Fahrplan anbieten.«

Informationen zu Reiseverbindungen

Die Züge der Linie RB 63 sind vom 22. bis 28. Januar im Stundentakt zwischen Herrenberg und Bad Urach für die Fahrgäste im Einsatz. Ab 29. Januar fahren die Züge wieder im Halbstundentakt zwischen Metzingen und Herrenberg und im Ermstal im planmäßigen Stundentakt. Einzelne Verbindungen fährt DB Regio gegebenenfalls anderen Fahrzeugen und geringerer Sitzplatzkapazität. Sobald auch die Wiederaufnahme des Zwischentakts zwischen Tübingen und Entringen absehbar ist, informiert die Deutsche Bahn (DB) rechtzeitig darüber.

Der aktualisierte Fahrplan steht den Fahrgästen ab morgen in der Fahrplanauskunft zur Verfügung. Die DB empfiehlt Fahrgästen, die ausschließlich zwischen Metzingen, Reutlingen und Tübingen fahren möchten, auch die Züge der Linien IRE 6, MEX 12 und MEX 18 zu nutzen. Reisende erhalten Auskünfte über die elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gibt es sowohl in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der App DB Navigator als auch bei bahn.de/Reiseauskunft und www.ammertalbahn.de. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Nummer 0711 2092-7087. (pm)