Zu viel Lärm: Wo Motorradfahrer in der Region langsamer fahren müssen

BAD URACH. Im Lautertal (K 6769) und am Ortsausgang Bad Urach-Seeburg in Richtung Fischburgtal (L 245) gelten für Motorradfahrende ab 1. Mai 2024 erneut Geschwindigkeitsbeschränkungen. Bis Ende August müssen sie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf einer Länge von knapp 300 Metern nach den Ortsausgängen weiterhin 50 km/h fahren. Der beim Beschleunigen entstehende Lärm soll dadurch in den Ortschaften reduziert werden.

»Unsere Aufgabe ist es, den Erholungsanspruch der Anwohnenden und Touristen einerseits und den Fahrspaß der Hobbyfahrer andererseits in Einklang zu bringen,« betont Natalie Brandhoff, Leiterin des Amts für Recht, Ordnung und Verkehr. »Dabei sind wir auch besonders auf die Einsicht und das Verhalten der Motorradfahrenden angewiesen.« Zum Tag des Lärms, am 24. April 2024, möchte das Landratsamt Reutlingen für das Thema Motorradlärm sensibilisieren und zu einer rücksichtsvollen und leisen Fahrweise aufrufen.

Maßnahmen zur Reduzierung von Motorradlärm

Bereits seit 2018 werden die Geschwindigkeitsbeschränkungen für Motorradfahrerinnen und -fahrer im Lautertal durch den Landkreis Reutlingen angeordnet. Dadurch müssen Motorradfahrende von Mai bis Ende August an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf einer Länge von knapp 300 Metern nach den Ortsausgängen weiterhin 50 km/h fahren. Die Beschleunigungsvorgänge der Motorräder, die als besonderes laut und störend empfunden werden, verlagern sich durch die Maßnahme um mehrere hundert Meter ortsauswärts. Nachdem die Regelung mehrere Jahre erfolgreich im Lautertal erprobt wurde, gilt sie seit 2023 auch am Ortsausgang Bad Urach-Seeburg in Richtung Fischburgtal.

An beiden Standorten wurden umfangreiche Messungen durchgeführt und tausende Daten gesammelt. Anhand dieser Datengrundlage konnte festgestellt werden, dass der Anteil der Motorradfahrenden am Gesamtverkehr an Wochenenden in den Sommermonaten stark zunimmt. Entsprechend treten die Geschwindigkeitsbeschränkungen jährlich zum 1. Mai in Kraft und zum 1. September wieder außer Kraft. Verkehrsschilder an den betroffenen Strecken weisen auf die Regelung hin.

Parallel setzt der Landkreis seit mehreren Jahren sogenannte Dialog-Displays an motorradintensiven Strecken ein. Diese geben dem Verkehrsteilnehmer direkt eine Rückmeldung zur Fahrweise und können neben einer Geschwindigkeitsanzeige beispielsweise auch zu einer leiseren oder langsameren Fahrweise aufrufen. (pm)