Wie der neue Bad Uracher Audioguide funktioniert

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wer in die reiche Geschichte der altehrwürdigen Grafenstadt eintauchen will, geht klassischerweise bei einer der Führungen der Kurverwaltung mit. Im vergangenen Jahr gab's 180 Führungen. Seit Kurzem gibt's eine weitere Möglichkeit, die Stadt zu entdecken - für Gäste ebenso wie für Einheimische. Einzige Voraussetzung: ein Smartphone.

Auf dem läuft die kostenlose App. Sie kann kostenlos im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. Dann muss nur noch der »Stadtrundgang durch Bad Urach« ausgewählt werden. Alle Inhalte können vorab heruntergeladen werden, sodass während der Tour keine Internetverbindung erforderlich ist. Der Audioguide führt zu den schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten und bietet spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Stadt.

In 50 Minuten in die Geschichte eintauchen

Die Tour in Bad Urach beginnt an der Entdeckerwelt. Die rund 1,2 Kilometer lange Tour führt vom Residenzschloss über die Amanduskirche bis zum Marktplatz und der Weberbleiche und dauert plusminus 50 Minuten. Los geht die Tour an der Entdeckerwelt. Die Hörer werden per GPS von »Lauschpunkt« zu »Lauschpunkt« geführt. Dabei werden die passenden Audiobeiträge automatisch abgespielt, sobald eine Station erreicht wird. Wer sich einzelne Stationen noch mal anhören oder Bilder hin Ruhe anschauen will, geht »händisch« zurück und macht ein Päuschen.

Den persönlichen Touch verleihen die beiden Stadtführer Stefanie Leisentritt und Otto Rauscher, die in der Lauschtour zu Wort kommen und Anekdoten aus ihrer Heimatstadt erzählen. Der frühere Uracher Wassermeister Otto Rauscher ist seit 2024 Stadtführer, Stefanie Leisentritt, die sonst im Residenzschloss arbeitet, seit 2017. Ihre Beiträge wurden nicht im Studio aufgenommen, sondern draußen - das hört sich einfach authentischer an. Ein Spagat, wie Stefanie Leisentritt berichtet: Allzu viele Umgebungsgeräusche darf's dann doch nicht geben. »Ich war an Orten, an denen ich zuvor noch nie war«, erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Auch auf Englisch verfügbar

Verena Merkt, die bei der Kurverwaltung für die Projektumsetzung zuständig war, sagt: »Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit der App auch englischsprachigen Gästen ein Angebot machen können. Hier waren wir bislang nicht so gut aufgestellt und diese Lücke können wir nun mit der Lauschtour schließen.«

Entwickelt hat das Angebot das Mainzer Unternehmen »Lauschtour - Audioguides & Apps«. Als der Uracher Tourismus-Chef Torsten Clement die Lauschtour zum ersten Mal bei seinem Kollegen in Bietigheim gesehen hat, war ihm klar, dass er so was auch für Bad Urach haben wollte. 20.000 Euro lässt sich die Kurverwaltung das neue Angebot kosten - einmalig. Im Preis drin sind sämtliche Aktualisierungen, wie die derzeitige Schließung des Uracher Residenzschlosses und dessen für 2025 geplante Wiedereröffnung. (GEA)

www.lauschtour.de