Welche Sommer-Events in Dettingen geboten sind

DETTINGEN. In diesem Jahr erweitert Dettingen sein Angebot um die neue Reihe »Sommer Events«, in die das bisherige Musiksommer-Programm einfließt. Zum Sommerferienbeginn findet das beliebte Open-Air-Kino an der Schillerschule im Rahmen des umfangreichen Ferienprogramms statt. Am Freitag, 1. August laden traditionell die Ermstalmusikanten, ebenfalls an der Schillerschule, unter dem Motto »Bratwurst, Bier und Blasmusik« zum geselligen Beisammensein ein.

Für alle Liebhaber klassischer Musik und Genießer bietet »Musik, Wein & Bild« am Wochenende 9. und 10. August im Bürgerhaus am Anger ein hochkarätiges Erlebnis für alle Sinne, präsentiert vom Musikhaus Beck und Evangelos Pattas.

Tag der Rettung und Party

Ein weiteres Highlight der Sommer-Events ist die »Gute-Nacht-Geschichten«-Veranstaltung am Dienstag, 26. August, im Schlösslesgarten. Der Krämermarkt am Donnerstag, 28. August, lockt mit vielen Ständen und einem bunten Treiben. Der Höhepunkt des etwas anderen Dettinger Veranstaltungssommers steigt am Samstag, 6. September im Freibad: Tagsüber steht der »Tag der Rettung« mit der DLRG im Mittelpunkt, am Abend sorgt die »End of Summer«-Party für einen entspannten Abschluss.

Diese und weitere Veranstaltungen der Vereine und Institutionen, inklusive der »Blaulicht-Hockete« der Feuerwehr Dettingen von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September, sind im Dettinger Kulturflyer sowie auf der Homepage der Gemeinde zu finden. (eg)