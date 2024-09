Welche Filme beim Metzinger Open-Air-Kino gezeigt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) lädt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Kino- und Kulturzentrum Forum 22 (Bad Urach) zum Kino-Open-Air ein – in diesem Jahr zum letzten Mal auf dem Gelände des Metzinger Bauhofs. Tickets für alle drei Filme können online reserviert werden. Für jeden Film gibt es einen separaten Direkt-Buchungslink.

Die Veranstalter von der MMT sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr wieder an allen drei Abenden ausverkauft zu sein. Für ganz spontane Kinobesucher gibt es noch ein kleines begrenztes Restkontingent an der Abendkasse. Die freie Platzwahl für alle Platzkategorien hat sich im letzten Jahr bewährt, deshalb gibt auch in diesem Jahr nur noch eine Platzkategorie für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) – unabhängig davon, ob der Sitzplatz überdacht ist oder nicht.

Vermutlich wieder ausverkauft

Für Speis und Trank sorgt wieder die Skizunft Metzingen. Es gibt Rote vom Grill, für Vegetarier Käsetaler und Waffeln, für alle gekühlte Getränke. Ergänzend wird auch ein sommerlich-spritziger Cocktail angeboten. Für Popcorn und Sweets sorgt der Förderverein Kino und Kultur in Metzingen.

Es laufen wieder drei Filme aus verschiedenen Genres. Los geht’s am Donnerstag, 5. September, mit »Back to Black«. Am Tod der britischen Sängerin Amy Winehouse kam am 23. Juli 2011 kaum ein Musikfan vorbei. Ihr überraschendes Ende war der letzte Wendepunkt einer überaus erfolgreichen Musikkarriere, die zugleich geprägt war von privaten Problemen, Alkohol- und Drogensucht und von einem großen Medieninteresse verfolgt wurde. In ihrem Biopic »Back to Black« erzählt Sam Taylor-Johnson die Lebensgeschichte von Amy Winehouse darum mit deutlichem Fokus auf das private Umfeld der Künstlerin.

Am Freitag, 6. September, ist der französische Film »Die einfachen Dinge« zu sehen. Keiner hat einen so vollen Terminkalender wie Vincent Delcourt. Da kommt es ungelegen, wenn das schicke Cabrio auf einer Landstraße plötzlich absäuft. Ehe er sich versieht, sitzt der Tech-Champion mitten im Gebirge fest. Gerettet wird Vincent von Pierre. Der wortkarge Eigenbrötler, der als Selbstversorger zurückgezogen auf einem Hof vor träumerischer Bergkulisse wohnt, gabelt Vincent mit seinem Motorrad auf und muss für die nächsten Stunden reichlich grummelig Gastgeber spielen.

Zwei Filme aus Frankreich

Ebenfalls aus Frankreich kommt die Komödie »Liebesbriefe aus Nizza«, die am Samstag, 7. September, läuft. Als François auf dem Dachboden ein paar alte Liebesbriefe in die Hände fallen, fällt der pensionierte Offizier aus allen Wolken. Denn die wortreichen Ergüsse über den »vibrierenden Venushügel« seiner Frau Annie stammen definitiv nicht von ihm. Dass die Briefe 40 Jahre alt sind und höchstens noch musealen Wert haben, ist ihm völlig egal. Polyamorie in seinem Haus? Undenkbar! Francois fordert Revanche, mobilisiert seine Beziehungen zum Geheimdienst und spürt den Casanova von einst an der Riviera auf. Siegessicher reist er zusammen mit Annie ins sonnige Nizza.

Einlass ist ab 19.30 Uhr (freie Platzwahl), die Filme beginnen gegen 20.30 Uhr. (eg)

www.metzingen.de/oak

www.forum22.de