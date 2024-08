Weintrauben am Kreisverkehr: Graffiti-Projekt ist fertig

Das Graffitiprojekt an der Gasdruckverteilerstation der Stadtwerke Metzingen am Kreisverkehr Ulmerstraße, Wielandstraße und Metzinger Straße ist seit Kurzem fertiggestellt. FOTO: STADT

METZINGEN. Vielen sind die großen Weintrauben am Kreisverkehr von Metzingen Richtung Neuhausen schon aufgefallen. Bei dem hübschen Häuschen mit den blauen und lila Trauben, den bunten Schmetterlingen und einem angedeuteten großen Weinblatt auf graublauem Hintergrund handelt es sich um die Gasdruckverteilerstation der Stadtwerke Metzingen. Diese steht am Kreisverkehr Ulmerstraße, Wielandstraße und Metzinger Straße.

Nach fast eineinhalb Jahren, viel Organisation und unbeständigem Wetter ist das Projekt jetzt fertig, erklärt Natalie Henkel von der Stadt Metzingen. »Ein tolles Gemeinschaftsprojekt unserer Jugendbeteiligung und dem Künstler Sascha Schollbach.« Die Motive sind nicht zufällig »gesprayt«, kommentiert Henkel. Trauben und Weinblatt stehen für Metzingen – die Kelternstadt, eingebettet in die Weinberge. Die Gestaltung der Gasdruckverteilerstation ist das zweite große Graffitiprojekt, wie sie weiter erklärt.

Natalie Henkel ist zusammen mit Antje Weimar für den Bereich Jugend bei der Stadt Metzingen zuständig. Ihre Kollegin hat einst das Jugendforum ins Leben gerufen. Hierbei ist vor drei Jahren der Wunsch nach einer Graffitiwand von den Jugendlichen der Stadt geäußert worden. Der Gemeinderat der Stadt Metzingen hatte dafür dann die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Letztes Jahr ist die Graffitiwand am Skatepark in der Auchtertalstraße eingeweiht worden.

Nach der Fertigstellung des Graffitis am Kreisverkehr von Metzingen nach Neuhausen wird es in die nächste heiße Phase gehen, denn auch die Stromkästen in der Stadt werden jetzt nach und nach mit Graffiti versehen. Für Stromkästen außerhalb der Innenstadt gäbe es auch schon erste Ideen, wie Natalie Henkel weiter berichtet. »Meiner Kollegin Antje Weimar und mir ist es ein Anliegen, den Jugendlichen hier Möglichkeiten für Entfaltung zu geben. Graffiti sehen wir nicht als Schmiererei, sondern als Kunst«, erklärt sie.

Das kommt an, die Rückmeldungen sind positiv und auch private Eigentümer fragen an, ob an ihren Wänden die bunte Kunst mit amerikanischen Einflüssen gestaltet werden könne.

Das jüngste Projekt macht in jedem Fall Lust auf mehr, wie Henkel wirbt und dankt für die Unterstützung: »Kreissparkasse Jugendförderung, Stadtwerke Metzingen, und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen der Stadt Metzingen, die hier zusammen anpacken.« (eg)