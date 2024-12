Weihnachtsmarkt in Bad Urach öffnet am zweiten Advent

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am zweiten Adventswochenende öffnet wieder traditionell der Uracher Weihnachtsmarkt seine Tore und lädt zum gemütlichen Verweilen in der historischen Innenstadt ein. Der Marktplatz verwandelt sich zum beliebten Treffpunkt mit regionalen Köstlichkeiten, liebevollen Geschenkideen und traditionellem Kunsthandwerk.

An allen Tagen findet eine musikalische Umrahmung durch Bad Uracher Vereine statt. Ein Drechsler und ein Schmied stellen zudem ihr Handwerk vor. Eröffnet wird der traditionelle Markt am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr mit musikalischer Begleitung der Jugendkapelle des Musikvereins Bad Urach. Ab 19.30 Uhr sorgt der Fanfarenzug für festliche Stimmung.

Figurentheater »Hase und Holunderbär«

Am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr, zeigt die Stadtbücherei im Rathaus das Figurentheater »Hase und Holunderbär: Die verlorene Weihnachtspost« für alle Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt kostet drei Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei Schlossmühle oder in der Buchhandlung am Markt. Ab 18.30 Uhr können die Marktbesucher mit dem Swingchor in den Abend hinein grooven und sich auf die Adventszeit einstimmen. Am Sonntag, 8. Dezember, spielt um 14.30 Uhr der Posaunenchor und zum Abschluss ab 17 Uhr der Musikverein Bad Urach. (eg)