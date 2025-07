Weiße Tauben in Walddorfhäslach als Zeichen gegen Atomwaffen

Die Bürgermeisterin Silke Höflinger von Walddorfhäslach hisst am windigen Dienstagmorgen die Flagge des Zusammenschlusses Mayors for Peace vor dem Rathaus.

WALDDORFHÄSLACH. Walddorfhäslachs Bürgermeisterin Silke Höflinger hat am Dienstagmorgen die weiß-grüne Flagge des Zusammenschlusses Majors for Peace vor dem Rathaus gehisst. Übersetzt bedeutet das: Bürgermeister für den Frieden. Das zeigt auch die stilisierte weiße Taube auf der Flagge. »Ich bin Mayors for Peace am 3. März 2022 beigetreten. Wenige Tage zuvor hat der Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen«, erzählt Höflinger.

Die Idee hinter dem Zusammenschluss ist, jährlich in Städten und Gemeinden auf die zerstörerische Kraft von Atomwaffen aufmerksam zu machen. »Menschen in Hiroshima und Nagasaki leiden noch immer unter der Verstrahlung«, sagt Höflinger. Vor 80 Jahren hatten US-amerikanische Flugzeuge über den beiden japanischen Städten Atombomben abgeworfen.

Hissen am Gründungsdatum

Die Initiative von Mayors for Peace ging 1982 von Takeshi Araki, dem damaligen Bürgermeister von Hiroshima, aus. Er wollte sich so gegen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen einsetzen. Weil der Zusammenschluss am 8. Juli gegründet wurde, hissen Rathauschefs an diesem Tag Flaggen.

Silke Höflinger erklärt, warum ihr das wichtig ist: »Wir machen uns stark für Frieden und Freiheit, für Solidarität und gegen Gewalt und Zerstörung.« Das gelte im Hinblick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Also in Europa und im angrenzenden Teil Asiens. »Es gibt eine Bedrohungslage, weil Diktatoren im Besitz von Atomwaffen sind und dadurch Macht haben. Darum sind die Reaktionen gegenüber Russland auch so sehr vorsichtig.«

174 Mayors for Peace im Land

Nicht nur in Walddorfhäslach wurde am Dienstag die Mayors for Peace-Fahne gehisst, sondern auch in Metzingen und Tübingen. Insgesamt gehören dem Bündnis laut Walddorfhäslachs Bürgermeisterin 8.000 Städte und Gemeinden in 166 Ländern an. In Deutschland sind es 900 und in Baden-Württemberg 174. (GEA)