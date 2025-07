Was sich im Metzinger Nahverkehr ändert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Nahverkehr im Raum Metzingen profitiert ab Freitag, 1. August, von einem neuen, optimierten Linienbündel mit den Buslinien 201 bis 203. In der europaweiten Ausschreibung Ende 2024 konnte sich die Wilhelm Lutz Omnibusverkehr GmbH aus Reutlingen-Mittelstadt als Betreiber durchsetzen.

Das Unternehmen wird zukünftig die folgenden Linien bedienen: Linie 201 – Metzingen Längenfeld – Busbahnhof Metzingen – Glems; Linie 202 – Grafenberg – Neugreuth – Metzingen – Harthölzle; Linie 203 – Pliezhausen – Mittelstadt – Metzingen – Neugreuth.

Für das Linienbündel werden vier Standardlinienbusse und ein Gelenkbus eingesetzt. Einer der Busse wird klimaschonend mit einem vollelektrischen Antrieb ausgerüstet sein.

RTshuttle ergänzt Linienverkehr

Das neue Linienbündel zeichnet sich durch einen engeren und optimierten Takt aus. Alle drei Verbindungen sind an die Bahnanschlüsse in Richtung Reutlingen und Stuttgart angebunden. Die Linie 201 bietet über die Ermstalbahn zudem einen Anschluss nach Bad Urach.

Fahrgäste können sich auf zahlreiche Verbesserungen freuen: So wird ein durchgängiger Stundentakt eingeführt, der durch zusätzliche Fahrten für Schüler ergänzt wird. Auch in den Ferien und am Wochenende wird das Angebot ausgeweitet und als Anmeldeverkehr gefahren. Die eingesetzten Busse verfügen zudem über barrierefreie Ein- und Ausstiege, um allen Fahrgästen eine komfortable Nutzung zu ermöglichen.

In Randzeiten, wie abends und am Wochenende, ergänzt das RTshuttle die regulären Linienfahrten. Dieser Anmeldeverkehr kann bequem über die Website des Landkreises Reutlingen oder die bwri der App gebucht werden. Die App ist kostenlos im Google Play Store sowie im Apple Store verfügbar und liefert Fahrplanauskünfte anderer Linien sowie über die Landkreisgrenzen hinaus.

Wichtig bei der Buchung des RTshuttles ist, dass es mindestens eine Stunde vor der gewünschten Fahrt bestellt wird. Ansonsten funktioniert alles wie bei einem normalen Bus: Fünf Minuten vor der Abfahrt sollten die Fahrgäste an der Haltestelle bereitstehen und das Shuttle bringt sie zur gewählten Ausstiegshaltestelle. Der Betrieb durch RTshuttle findet zwischen 20 und 24 Uhr abends sowie am Wochenende statt. Im RTShuttle sind alle Deutschlandtickets und Naldo-Fahrscheine ohne Aufpreis gültig. (eg)