Was die Kabarett-Tage in Dettingen zu bieten haben

DETTINGEN. Die Kabarett-Tage in Dettingen stehen vor der Tür und versprechen ein buntes Programm für alle Kabarettliebhaber.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Samstag, 15. März, um 20 Uhr in der Schillerhalle mit Dodokay, der mit seinem Programm »I bin’s selber – 10 Jahre live« auf die Bühne kommt. Bekannt für seine berühmt-berüchtigten Synchros von Obama bis Darth Vader, wird er brennende Fragen beantworten, die niemand gestellt hat – und die im Prinzip nur der Schwabe vollumfänglich beantworten kann. Der Reutlinger Dominik Kuhn, alias Dodokay, ist seit Ende der 1980er-Jahre hauptberuflich als Medienmacher im weitesten Sinne tätig und 2014 auch mit einer eigenen Stand-up-Comedy-Show auf der Bühne gelandet. In der neuen Show gibt es neue Synchronisationen und einen Rückblick auf zehn Jahre Bühnenpräsenz.

Am Samstag, 22. März, erwartet die Zuschauer dann ab 20 Uhr das Kontrastprogramm im Bürgerhaus: Die »Schönen Mannheims« bringen ihre Best-of-Show »Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung« auf die Bühne. Die vier quirligen Damen Anna Krämer und Susanne Back, die Operndiva Smaida Platais und am Klavier die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue Stefanie Titus bieten eine Mischung aus Gesang, Bühnenshow, bissiger Comedy, Musik und Ideen. Sie sind deutschlandweit auf Tour. Den Abschluss der Kabarett-Tage bildet Stephan Bauer am Freitag, 28. März, ab 20 Uhr im Bürgerhaus mit seinem Programm »Ehepaare kommen in den Himmel, in der Hölle waren sie schon«.

Tickets noch begrenzt verfügbar

Dieses Programm verspricht einen Abend voller Pointen, die Schlag auf Schlag kommen. Es geht um das Verhältnis von Männern und Frauen. Bauer sitzt auf einem Barhocker auf der Bühne und spricht etwa über eine Frau, die Rasen mäht, während der Mann sie mit dem Schirm begleitet. Die Kabarett-Tage in Dettingen bieten nicht nur Kabarett, sondern auch eine Bewirtung durch lokale Vereine mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken.

Das Bürgerhaus bietet klassische Kabarett-Atmosphäre, in der Schillerhalle dominiert die große Bühne im Saal mit Bewirtung im Foyer. Alle drei Abende und Programme sind sehr verschieden. Karten sind noch begrenzt verfügbar und können über reservix.de gebucht werden. Zusätzlich sind noch Tickets für die »Schönen Mannheims« und Stephan Bauer im Bürgerhaus Dettingen erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde. (eg)

