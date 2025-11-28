Was beim Weihnachtsmarkt in Dettingen geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mit dem Beginn der Adventszeit verwandelt sich die Dettinger Ortsmitte wieder in ein Weihnachtsdorf, das in festlichem Glanz erstrahlt. Am Samstag, 29. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 30. November, von 11 bis 19 Uhr dürfen sich große und kleine Besucher auf zauberhafte Erlebnisse freuen. Hinter dem Weihnachtsmarkt-Torbogen öffnet sich ein Weihnachtswald: Zwischen unzähligen Tannen stehen weihnachtlich dekorierte Holzhütten. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Gemeinde spendiert jedem Marktbeschicker zwei Büschel Reisig.

Essen, Trinken und Geschichte

Im Weihnachtsdorf angekommen, erfüllt der Duft von Glühwein und Punsch die Luft. Auch im Susanna-von-Zillenhart-Saal im Bürgerhaus ist wieder einiges geboten: Die DLRG-Kaffeestube mit hausgemachten Kuchen und Torten ist der perfekte Platz für ein Päuschen. Ebenfalls im Zillenhart-Saal findet sich erstmalig die Ausstellung »Schätze aus dem Archiv«. Archiv und Kulturamt haben Dettingens historische und oft Jahrhunderte alte Bücher, Folianten und Karten für zwei Tage ans Licht gebracht.

Wie immer hat hier der Gewerbeverein seinen Riesen-Adventskalender bestückt. Bei allem Schwelgen in weihnachtlichen Vorfreuden vergisst man nie diejenigen, die es nicht ganz so gut haben oder eine schwere Zeit durchleben: Die Sternenwunsch Aktion der Jugendsozialarbeit in Kooperation mit der Kirchenpflege ist vor vielen Jahren ins Leben gerufen worden, um auch hier Wünsche erfüllen zu können. (eg)