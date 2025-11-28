Was alles in der Vorweihnacht in Metzingen geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Alle Jahre wieder geht’s rasend schnell auf Weihnachten zu. 2025 macht da keine Ausnahme. Da kann es hilfreich sein, wenn dem ein wenig Planung vorausgeht. Die Metzinger Marketing- und Tourismus GmbH – kurz: MMT – ist darin ziemlich professionell unterwegs, schließlich gilt’s, jährlich einige Großevents zu stemmen.

MMT-Chef Patrick Hubertz stellte das diesjährige Programm vor, und das kann sich sehen lassen. Gleich an drei Wochenenden wird’s richtig heimelig in und um Metzingen, denn die Metzinger Stadtteile sind mit dabei. Den Auftakt macht am Freitag, 28. November, der Lichterglanz in Neuhausen. Das Spektakel findet alle zwei Jahre in und um die Innere Kelter statt. Die Neuhäuser Vereine sind fürs adventliche Ambiente verantwortlich. Offizielle Eröffnung ist um 17 Uhr. Mit Stockbrot und Glühwein geht’s so dem ersten Advent entgegen.

Tassen kaufen statt mieten

Eine Woche später, vom 5. bis zum 7. Dezember, sind Besucher auf dem Kelternplatz und in der Innenstadt willkommen. Das schmucke Weihnachtsdorf mit den herausgeputzten Hütten bedient sich historischer Kulisse. Ein echtes Highlight, das stets aufs Neue Tausende Besucher anzieht. Die erwartet dieses Jahr eine Neuheit. Ein neues Pfandsystem wird eingeführt. Das heißt: jeder, der Heißgetränke erwerben will, zahlt für die eigens für den Weihnachtsmarkt kreierte Tasse einmalig 3 Euro und kann diese dann als sein Eigentum betrachten.

Wer das nicht will, kann auch seine eigene, der handelsüblichen Größe entsprechenden Tasse mitbringen. »Das herkömmliche Pfandkassensystem gibt’s nicht mehr«, sagt MMT-Chef Patrick Hubertz. Das habe ökologische, logistische und nicht zuletzt auch finanzielle Gründe. Bis zu 40 Mitarbeiter waren in der Vergangenheit ins Pfandsystem involviert. »Wie in den Nachbarstädten auch, ist es an der Zeit, das Ganze ein Stück weit effizienter zu gestalten«, so Hubertz. 10.000 Tassen hat die MMT geordert, in der Hoffnung, dass die meisten von ihnen einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finden werden. Die Tassen gibt’s in allen Glühweinhütten.

Der MMT-Chef wird gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh das Weihnachtsdorf um 17 Uhr eröffnen. Die Boni Kids & Teens steuern den richtigen Sound bei, und der MMT-Weihnachtsengel zieht durchs Dorf und verteilt Leckereien. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 11 bis 20 und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

Geschmückte Innenstadt

Passend zum Nikolaustag am 6. Dezember hat sich auch die Innenstadt herausgeputzt und bietet von 11 bis 20 Uhr jede Menge Abwechslung – auch wenn das Rathaus nicht illuminiert wird und die große Tanne davor dieses Jahr wegen des Baugerüsts keinen Platz fand. »Die beiden kleinen Bäume sind ebenfalls schön anzusehen«, sind sich Patrick Hubertz und die Projektverantwortlichen Anja Neubrander und Constanze Ruess einig und verweisen auf die unweit davon entfernte Touristinformation, die mit vielen regionalen und originellen Geschenkiden aufwartet. Auch der Fotopoint ist ein beliebter Treffpunkt. Ein paar Fotos schießen und den Liebsten schicken, wird eben gerne angenommen.

Insgesamt sind 52 Stände (inklusive Festkelter) und 48 Hütten aufgebaut. Nach dem Weihnachtsspektakel müssen Plätze und Innenstadt geputzt werden. Aber da kann sich Metzingen voll auf den Bauhof verlassen. Die Stadt, die auch hundertprozentiger Betreiber des Events ist, sei da klar im Vorteil, sagt der Erste Bürgermeister Patrick Hubertz. »Das sieht woanders ganz anders aus.«

In Glems wird’s heimelig

Das dritte Adventswochenende ist für Glems reserviert. Im historischen Ortskern trifft sich am 13. und 14. Dezember Jung und Alt zum gemütlichen und besinnlichen Beisammensein. Heißer Punsch und knackige Rote sind ein Muss. Auch das traditionelle Krippenspiel zählt zu den Höhepunkten. Start ist am Samstag um 16 Uhr.

Glanz und Geschenke von BAM 7

Der Verein BAM 7 Bewegen und ANgehen in Metzingen organisiert am 14. Dezember eine ganz besondere Weihnachtsaktion: Festlich geschmückte und hell erleuchtete Fahrzeuge ziehen durch die Straßen und verteilen 2.500 liebevoll gepackte Geschenke kostenlos an Metzinger und Riedericher Kinder. Laut Homepage sind die Stopps um 16.30 Uhr auf dem Edeka Parktplatz in Riederich. Um 17 Uhr geht’s auf den Parkplatz Neugreuthstraße innerhalb der Absperrung. Eine halbe Stunde später wird der Kauflandparkplatz angefahren. Gegen 18 Uhr steht die Kelternstraße in Neuhausen im Fahrplan, bevor die Endstation um 18.30 Uhr in der Motorworld geplant ist. An allen Stopps wird bewirtet. (GEA)