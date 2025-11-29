Auch ohne fahrende Züge: Fahrgastcenter im Metzinger Bahnhof nimmt Betrieb auf

Auf Gleis 2 fährt ein Zug in Richtung Stuttgart im Metzinger Bahnhof ein. Im Dezember ist der Bahnhof vor dem Fahrplanwechsel gesperrt.

METZINGEN. Das bwegt-Fahrgastcenter im Metzinger Bahnhof nimmt am Montag, 1. Dezember, den Betrieb auf. Züge fahren dann vorerst aber nicht, ist der Bahnhof doch bis Samstag, 13. Dezember, wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten sind teilweise lärmintensiv und laufen auch nachts.

Das neue Fahrgastcenter wurde vom Land errichtet, betrieben wird es von Transdev. Es löst das SWEG-Kundencenter ab, das geschlossen hatte, nachdem die landeseigene SWEG als Bahnbetreiber die Zugleistungen auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart – Tübingen an die DB Regio verloren hatte. Nach kurzem Umbau geht es im Metzinger Bahnhof ab Montag unter neuer Flagge weiter.

Carmen Haberstroh, Oberbürgermeisterin der Stadt Metzingen, erklärt: »Mit dem neuen bwegt-Fahrgastcenter direkt am Bahnhof Metzingen schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger. Der einheitliche Service sorgt für mehr Übersicht und erleichtert den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Ich bin überzeugt, dass diese moderne Anlaufstelle dazu beiträgt, den Umstieg auf Bus und Bahn noch attraktiver zu machen und unsere Stadt nachhaltig zu stärken.«

Barrierefreie Automaten

Martin Hörl, Geschäftsführer von Transdev Vertrieb, kommentiert: »Mit dem neuen bwegt-Fahrgastcenter betreiben wir einen Ort, an dem persönliche Beratung und moderner Service zusammenkommen. Wir möchten dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehr noch zugänglicher zu machen.«

Fahrgäste erhalten im neuen bwegt-Center individuelle Kundenberatung zu Tarif und Fahrplan sowie zu weiteren Service- und Informationsdienstleistungen der Mobilitätsinitiative bwegt. Zu haben sind Tickets für den Nah- und Fernverkehr, inklusive der Sonderangebote der DB. Darüber hinaus erhalten Kunden Beratungen zu den Angeboten der Verbünde, des bwtarifs und des Deutschlandtarifs und Hilfestellungen zum digitalen Kauf des Deutschland-Tickets. Außerdem gibt es Informationsmaterial rund um die Mobilitätsangebote und Ausflugszielen vor Ort. Beratung wird in deutscher und englischer Sprache angeboten, zudem Hilfestellung bei erhöhten Beförderungsentgelten und Fundsachenservice.

Außer dem Fahrgastcenter gibt es in Südostwürttemberg neue, barrierefreie Ticket-Automaten. Auch sie sind im gelb-weißen Aussehen des Mobilitäts-Labels »bwegt« des Landes gehalten. Die wichtigsten Fahrscheine sind mit wenigen Klicks zu kaufen. (pm/GEA)