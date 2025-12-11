Fehler bei Arbeiten lösen stundenlangen Stromausfall in Metzingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Dienstag ist es in der Karlstraße in Metzingen zu einem ungeplanten Stromausfall gekommen. Betroffen waren Wohnhäuser, einzelne Gewerbebetriebe und Arztpraxen, teilen die Stadtwerke mit. Das teilten die Stadtwerke Metzingen am Donnerstag mit. Die Störung begann um 13.41 Uhr und konnte nach umfangreichen Schalt- und Prüfmaßnahmen am Abend gegen 21.20 Uhr ganz behoben werden.

Der Hintergrund des Ausfalls sei nach Informationen der Stadtwerke geplante Arbeiten an einer Trafostation in der Schönbeinstraße. Diese beträfen nicht nur die Schönbeinstraße selbst, sondern auch die Olgastraße und die Eisenbahnstraße. Die betroffenen Kunden seien über die geplante Abschaltung und den geplanten Zeitraum der Versorgungsunterbrechung informiert worden.

Während der Schaltungen kam es jedoch durch den beauftragten Dienstleister zu einer Fehlschaltung, die dazu führte, dass Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß auslösten und Leitungsabschnitte automatisch abgeschaltet wurden – insbesondere in der Karlstraße.

Techniker der Stadtwerke Metzingen sowie des Dienstleisters waren vor Ort und arbeiteten intensiv daran, die betroffenen Netzabschnitte zu prüfen, die Schaltungen zurückzusetzen und die Versorgung schrittweise wiederherzustellen.

Die Stadtwerke Metzingen bedauern die Unannehmlichkeiten und danken den Anwohnern für ihr Verständnis während der Arbeiten, hieß es. (pm)