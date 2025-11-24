Zwei Wochen lang fahren keine Züge zwischen Reutlingen, Bad Urach und Nürtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember führt zuvor noch zu einer Streckensperrung. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Zwischen Montag, 1. Dezember, um 4.30 Uhr und Sonntag, 14. Dezember, um 1 Uhr fallen die Züge der Linie RB 63 zwischen Metzingen und Reutlingen aus. Stattdessen fahren Busse als Ersatz. Diese fahren mit Halt an allen Unterwegshalten stündlich zur Minute 48 von Reutlingen nach Bad Urach. Der erste Bus fährt um 6.48 Uhr ab, der letzte um 22.48 Uhr. In der Gegenrichtung fahren diese Busse mit Halt an allen Unterwegshalten jeweils zur Minute 27 in Bad Urach ab.

Die Busse halten am Reutlinger Hauptbahnhof vor dem Hotel Württemberger Hof. Von dort steuern sie die Haltestellen Metzingen Bahnhof Bussteig 6, Metzingen-Neuhausen Insel, Dettingen Lehen an der Metzinger Straße, Dettingen Mitte-Bahnhof, Dettingen Freibad, Dettingen-Gsaidt an der Uracher Straße und Bad Urach Wasserfall an. Die Endstation ist in Bad Urach am Bussteig 6. Zusätzlich halten sie in Reutlingen noch an der Haltestelle Karlstraße/Ludwigstraße und in Metzingen am Stopp Eisenbahnstraße. Allerdings ist bis zum Bahnhof Metzingen kein Zustieg möglich, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Expressbusse mit nur einem Halt

Hinzu kommen Expressbusse zwischen Reutlingen und Bad Urach, die von montags bis freitags verkehren und zwischendurch nur noch in Bad Urach-Wasserfall halten. Sie verlassen Reutlingen morgens um 6 Uhr, 7 Uhr und 8 Uhr. Mittags gibt es Fahrten um 12 Uhr und 13 Uhr. An Nachmittagen fahren Expressbusse um 15 Uhr,16 Uhr und 17 Uhr und abends um 18 Uhr und um 22 Uhr.

In der Gegenrichtung verlassen diese schnellen Busse Bad Urach morgens um 5.27 Uhr, 6.27 Uhr, 7.27 Uhr und 8.27 Uhr für ihre Fahrt nach Reutlingen mit kurzem Stopp an der Haltestelle Bad Urach Wasserfall. Mittags fahren in Bad Urach um 13.27 Uhr ab und nachmittags um 15.27 Uhr, 16.27 Uhr und 17.27 Uhr.

Nicht nur die Ermstalbahn ist von Zugausfällen betroffen. Das gilt auch für die Neckar-Alb-Bahn, auf der ebenfalls vom Montag, 1. Dezember, bis Samstag, 13. Dezember, keine Züge fahren. Grund dafür ist ebenfalls der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn, für den ein neues elektronisches Stellwerk an das bestehende angeschlossen werden muss. Ersatzweise fahren statt Zügen im Halbstundentakt Busse zwischen Nürtingen und Reutlingen, die unterwegs noch in Bempflingen und Metzingen halten. Währenddessen verkehren die Regionalzüge der Linien MEX 12 und MEX 18 nur zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Nürtingen und zwischen Reutlingen und Tübingen Züge der RB 63. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, dürfen Fahrräder aus Platz- und Sicherheitsgründen in Bussen nicht mitgenommen werden.

Busse über Stuttgart-Degerloch

Die schnellen Züge der Linie RE 6 zwischen Stuttgart und Tübingen fallen vom 1. bis zum 20. Dezember aus. Stattdessen fahren Schnellbusse im 15-Minuten-Takt zwischen dem Bussteig J am Tübinger Hauptbahnhof, zum Stuttgarter Hauptbahnhof mit Halten an der Tübinger Hügelschule, in Degerloch und am Pariser Platz am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Um keine kurzfristigen Änderungen zu verpassen, empfiehlt die Bahn allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien auf der Bahn-Webseite oder der App DB Navigator zu informieren. Die Lage der Ersatzhaltestellen können Reisende über folgende Links Tübingen – Metzingen und Metzingen – Bad Urach bei Google Maps anzeigen lassen und direkt eine Navigation starten. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg findet man auf der Webseite der Regio Baden-Württemberg. Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. (GEA)