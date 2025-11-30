Drei Einbrüche in Metzingen an einem Tag: Geld und Elektro-Geräte gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu drei vollendeten Einbruchsdelikten ist es im Laufe des Samstags in Metzingen gekommen. Das berichtete die Polizei. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür an einem Wohngebäude in der Straße Im Bühle auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Zwischen 16.40 Uhr und 19.50 Uhr drang ein Einbrecher ebenfalls über die Terrassentür in ein Wohngebäude im Haferweg ein. Neben elektronischen Geräten wurde ebenfalls Bargeld entwendet.

In der Neuffener Straße versuchte ein Täter im Laufe des Samstags die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies misslang offenbar, weshalb er die Scheibe der Terrassentür einschlug und sich so Zugang zum Wohngebäude verschaffte. Auch hier hatte es der Täter auf Bargeld abgesehen. An allen drei Tatörtlichkeiten wurde die Spurensicherung von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)