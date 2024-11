Warnung für Spaziergänger: Soldaten üben in Metzinger Wäldern

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Achtung an alle Waldspaziergänger: Von Montag an werden Soldaten in den Wäldern von Metzingen aktiv sein, warnt die Stadtverwaltung. Vom 18. November, bis zum 28. November finden Truppenübungen der niederländischen Streitkräfte in den Metzinger Wäldern statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ebenfalls wird die Bundeswehr ab dem 1. Dezember bis zum 4. Dezember dort aktiv sein. In den Metzinger Wäldern können in dieser Zeit durch die Truppenübungen sowohl Fahrzeuge als auch Personen angetroffen werden. (pm)