Von Alphörnern bis Klarinetten: Musikverein Pliezhausen hatte Besuch aus Grassau

PLIEZHAUSEN. Ein Wochenende voller Musik, Begeisterung und echter Gastfreundschaft: Die Marktkapelle Grassau war zu Besuch beim Musikverein Pliezhausen und sorgte gemeinsam mit ihren Gastgebern für unvergessliche Momente.

Wenn ein Reisebus voller Musiker aus dem Chiemgau in Pliezhausen ankommt, dann kann das nur eines bedeuten: ein Wochenende voller Musik und gemeinsamer Erlebnisse. So geschehen am vergangenen Freitag bis Sonntag, als die Marktkapelle Grassau mit über 30 Musikern anreiste und die Bühne gemeinsam mit dem Musikverein Pliezhausen zum Beben brachte.

Bereits am Freitagabend fand eine intensive gemeinsame Generalprobe statt, bei der sich die Musiker auf das bevorstehende Frühjahrskonzert vorbereiteten. Doch zunächst durften die Gäste am Samstag die Region erkunden: Eine Stadtführung durch Tübingen sowie eine Stocherkahnfahrt auf dem Neckar sorgten für bleibende Eindrücke.

Frühjahrskonzert in ausverkaufter Halle

Am Abend wurde es dann musikalisch: Das Frühjahrskonzert in der ausverkauften Halle begann mit der Bläserklasse der Gemeinschaftsschule und einem beeindruckenden Auftritt des Jugendblasorchesters. Ein besonderer Höhepunkt war das Konzertstück für Klarinette und Bassetthorn von Felix Mendelssohn Bartholdy, meisterhaft interpretiert von Nina Cichon und Stefanie Staroveski. Das Publikum belohnte die Darbietung mit tosendem Applaus. Nach einer musikalischen Pause, in der eine Alphorngruppe aus Grassau für besondere Stimmung sorgte, übernahm die Marktkapelle Grassau das Konzertprogramm und entführte das Publikum mit traditionellen Klängen.

Krönender Abschluss war der gemeinschaftlich gespielte Laridah-Marsch, der die Verbundenheit der Musiker aus beiden Regionen eindrucksvoll unterstrich. Auch der Sonntag wurde genutzt, um die musikalische Freundschaft weiter zu feiern. Beim gemeinsamen Frühschoppen, bei dem eine Egerländerbesetzung der Grassauer sowie die Pliezhäuser Blechklappen auftraten, wurde ausgelassen musiziert. (eg)