Vollsperrung von Kreisstraße 6764 bei Rübgarten ab Donnerstag

PLIEZHAUSEN-RÜBGARTEN. Die Kreisstraße 6764 muss zwischen der Abzweigung B297 und Rübgarten aufgrund dringender Verkehrssicherungsmaßnahmen gesperrt werden. Voraussichtlich am Donnerstag, 26. Januar, und Freitag, 27. Januar, sowie am Montag, 30. Januar, und Dienstag, 31. Januar, wird die Kreisstraße jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt damit außerhalb der Hauptverkehrszeiten, teilt der Landkreis mit.

Eine Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen über die B297 - Pliezhausen - Gniebel bis Rübgarten ausgeschildert. Der Öffentliche Personennahverkehr ist von der Verkehrsbeschränkung nicht direkt betroffen.

Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt während der Sperrung dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Unter anderem werden an den Straßenbegleitflächen Pflegemaßnahmen am Baum- und Strauchbewuchs nach einem ökologisch orientierten Pflegekonzept durchgeführt. Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte sowie der notwendige Maschineneinsatz erfordern hierfür eine Verkehrssperrung der Kreisstraße.

Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während der Ausführungszeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können tagesaktuell im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pm)