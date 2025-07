Verkaufsoffener Sonntag, Ermstal-Marathon und viele Aktionen in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Maultaschen Fäschdival, Stadt- und Heimatfest und jetzt verkaufsoffener Sonntag samt Ermstal-Marathon: in Metzingen jagt ein großes Fest das Nächste und das mit nur kurzer Verschnaufpause zwischendurch. Da braucht es schon ordentlich Kondition und damit sind nicht die sportlich ambitionierten Menschen, die sich von Jahr zu Jahr aufs Laufevent freuen, gemeint.

Nein, denn Patrick Hubertz ist es ein großes Anliegen, in aller erster Linie einmal den unsichtbaren Kräften im Hintergrund zu danken. Gemeint sind damit die Kollegen und Kolleginnen vom Ordnungsamt und das gesamte Bauhofteam. »Die haben beinahe jedes Wochenende schwer malochen müssen«, so der MMT-Chef.

Hubertz macht es ungemein stolz, dass all die Groß-Events auf so positives Echo stoßen. Zeigt es doch einmal mehr, dass die Metzinger Marketing- und Tourismus GmbH (MMT), die Cityinitiative (CIM) und die Outletcity die Stadt in den letzten Jahren gemeinsam noch mehr nach vorne gebracht haben. Im aktuellen Fall kommt mit der Ermstal-Marathon GbR noch ein weiterer Verbündeter dazu, deren Geschäftsführer Michael Koch die Modalitäten des 15. Laufevents erläutert.

Epizentrum ist der Kelternplatz

Dort startet um 9 Uhr der Halbmarathon. Zeitgleich gehen in Bad Urach auf der Immanuel-Kant-Straße zwischen Albthermen und Schulzentrum die 10-Kilometer-Läuferinnen und -Läufer an den Start. Vom Dettinger Marktplatz aus machen sich um 12 Uhr die Nordic Walkerinnen und Walker sowie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 5-Kilometer-Laufs von der Neuffener Straße aus auf den Weg.

ERGEBNISSE ONLINE Alle Infos zum 15. Ermstal-Marathon samt Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf, 5-Kilometer-Lauf, Walking/Nordic-Walking und den Schülerläufen gibt’s online. (GEA) www. ermstal-marathon.de

Wieder im Programm sind seit 2023 auch die Schülerläufe ab 13.45 Uhr, die ihren Start am Kelternplatz haben. Die Anmeldungen zum Pressetermin (25. Juni) ähnelten denen des Vorjahres, ließ Michael Koch wissen und fügte hinzu: »Mehr als 2.000 Leute verkraftet die Strecke aber nicht«. Derzeit seien viele Läuferinnen und Läufer am Halbmarathon interessiert. »Das ist momentan die Königsdisziplin«.

Die einen »schruppen« fleißig Kilometer, die anderen sind bereit zum Shoppen. Von 13 bis 18 Uhr gibt’s jede Menge Gelegenheit dazu. Erneut steht der Sonntag unter dem Motto »Metzingen plantscht«. Weil’s so schön war im letzten Jahr und weil Wasser bei den teils tropischen Temperaturen zunehmend an Bedeutung gewinnt, steht abermals eine 18 Meter lange Wasserrutsche sowie ein großes Aqua-Scooter-Becken im Format 8 x 8 Meter am Rathausplatz kostenlos den Kids zur Verfügung. Klar gilt hier trotzdem die Aufsichtspflicht, die bei den Erziehungs- oder Sorgeberechtigten liegt: Eltern haften für ihre Kinder.

Silvio Flemming von der CIM trommelt mächtig fürs Glücksrad in der Stuttgarter Straße (vor Optik Wagner), welches mit vielen Gewinnen lockt. Die Metzi-Maus wird unterwegs sein und in der Reutlinger Straße (gegenüber Metzgerei Schmid) steht ein »Hau-den-Lukas« Stand, der sicherlich für viele eine Herausforderung sein wird.

Für Tamara Link von der Outletcity ist es jedes Mal wieder eine Freude, die vielen News der Outletcity präsentieren zu können. Die klassischen Mega-Rabatte der einzelnen Stores gehören schon zum Standard, die exzellenten Weine der Weingärtnergenossenschaft und die Delikatessen der Metzgerei Wurz auf dem Lindenplatz ebenfalls, doch einer wird dieses Jahr sicher für einen echten Knaller sorgen. Deutschlands erfolgreichster TikTok-Foodblogger Ferdi Ünlü. Mit über 3,5 Millionen Followern begeistert er täglich via Social Media ein mega Publikum. Der gebürtige Reutlinger betreibt mit seinem »Keladam’s Kebap« seit Anfang Juli einen eigenen Laden im Herzen der Outletcity. Dort kann jeder der Lust auf Döner hat Ferdis gefeierte Rezeptideen »in echt« vor Ort probieren.

Entspannt genießen

Um den Tag genussvoll zu begehen, sorgen die zahlreichen Metzinger Marktplatz Gastronomen mit ihrer Außenbewirtschaftung und einige Food Truck-Angebote für viel Abwechslung. Ganz gleich ob herzhaft oder vegetarisch, ist für jeden was dabei. In den gemütlichen MMT-Liegestühlen, die in der Reutlinger Straße für die Besucher bereitgestellt sind, für diejenigen, die vom Shoppen ein kurzes Päuschen brauchen, lässt es sich sehr gut aushalten. Dazu ein kleiner Secco oder einen coolen alkoholfreien Sommerdrink – fertig ist ein gelungenes Shoppingerlebnis.

Wer dann noch aufs Automobil verzichtet und stattdessen mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt, dem sei schon seitens der Organisatoren im Vorfeld gedankt. Bekanntermaßen ist an den verkaufsoffenen Sonntagen die Stadt stets proppenvoll. Deshalb verkehrt auch wieder ein kostenloser Shuttlebus von 12 bis 19 Uhr und bringt die Gäste sicher und stressfrei von A nach B. Die Shuttlebus Routen, alle weitere Informationen zum Veranstaltungstag sowie eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte gibt es online. (GEA)

www.metzingen.de/vos