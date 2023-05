Uracher Schüler liefen zugunsten von Erdbeben-Opfern in der Türkei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Nachrichten über das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben auch am Graf-Eberhard Gymnasium Bad Urach für tiefe Bestürzung gesorgt. Bereits direkt nach der Naturkatastrophe wurden an der Schule spontan Spenden gesammelt, die dann dem Verein »Drei Musketiere e. V.« aus Reutlingen übergeben wurden.

In der Zwischenzeit hörte man kaum noch Meldungen über die Lage in dem zu großen Teilen zerstörten Erdbebengebiet. Einige Schüler des Uracher Gymnasiums wollten sich aber mit der einmaligen Spendenaktion nicht zufriedengeben, da sie sich über die aktuelle Situation der Menschen in den betroffenen Gebieten informiert hatten. Unter Federführung dreier Schüler (Teresa Arena, Marius Engelbrecht und Tom Rogow) wurde deshalb zur weiteren Unterstützung der Erdbeben-Opfer ein großer Spendenlauf organisiert, um den Verein »Drei Musketiere e. V.« ein weiteres Mal bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen.

Um die anderen Schüler über die aktuelle Lage und die Verwendung der Spendengelder zu informieren, war eigens der Erste Vorsitzende des Hilfsvereins Markus Brandstetter angereist. Frederick Beck, der die Aktion als Lehrer begleitete, kommentierte diesen Auftritt so: »Die eindringlichen Worte und Schilderungen Herrn Brandstetters beeindruckten die ganze Schulgemeinschaft und motivierten uns stark.«

Im Vorfeld des Laufes auf der Tartanbahn der Schule wurden elf Unternehmen gewonnen, die pro gelaufener Runde festgelegte Beträge zahlen würden. Darüber hinaus haben die Schüler unzählige weitere Sponsoren im Bekannten- und Freundeskreis gewonnen, die die persönliche Leistung der Läufer mit bestimmten Spendensummen honorierten.

2.200 Kilometer zurückgelegt

Bei den Läufen an zwei Tagen Mitte Mai zeigten die GEGler nach Klassenstufen getrennt, was sie können. Die Motivation war ganz offensichtlich sehr hoch und einzelne Schüler liefen bis zu 16 Stadionrunden, um ihr Spendenergebnis in die Höhe zu treiben. Insgesamt wurde die beachtliche Distanz von 2 186 Kilometern gelaufen, was der Strecke von Bad Urach nach Rom und zurück entspricht.

Die Aktion ergab letztlich exakt 6.077 Euro. »Das Ergebnis macht uns sehr stolz und wir hoffen, dass mit dieser Summe einigen Menschen in Not wirklich geholfen werden kann«, sagte Schulleiterin Susanne Müller. (s)