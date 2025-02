Uracher Geschäftsstelle der Arbeitsagentur schließt

In diesem Gebäude ist in Bad Urach die Agentur für Arbeit untergebracht. Ende Februar schließt die Geschäftsstelle.

BAD URACH. Die Agentur für Arbeit Reutlingen schließt Ende des Monats die Geschäftsstelle in Bad Urach. Kundinnen und Kunden aus Bad Urach mit allen Teilgemeinden und aus Dettingen werden künftig in der Hauptagentur in Reutlingen betreut. Kundinnen und Kunden aus Grabenstetten, Hülben und Römerstein wird ab dem 1. März in der Geschäftsstelle Münsingen geholfen.

Die Schließung des Standorts Bad Urach nach mehr als drei Jahrzehnten war in den Augen von Markus Nill, dem Vorsitzenden der Agentur für Arbeit in Reutlingen, »unausweichlich«. Der Grund: »Durch den technologischen Fortschritt und die damit verbundenen gut ausgebauten und kundenorientierten Onlineservices ist bereits jetzt der Weg in die örtliche Dienststelle häufig nicht mehr notwendig, sodass wir immer weniger Kundenverkehr zu verzeichnen hatten.« Zudem sei die Agentur für Arbeit »angehalten, mit unseren Beitragsmitteln verantwortungsvoll umzugehen.« Das hat das Aus für die Kleinstgeschäftsstelle bedeutet.

Viele Anliegen lassen sich nach Aussage der Arbeitsagentur auch von zuhause aus erledigen. Informationen zu den Onlineservices gibt's im Internet. (GEA)

www.arbeitsagentur/de/eservices