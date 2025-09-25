Umbau am B28-Anschluss »Bleiche« bei Dettingen startet

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Bauarbeiten zum Umbau des Anschlusses »Bleiche« an der B28 beginnen heute, Donnerstag. Ziel der Maßnahme ist es, die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich zu erhöhen. Damit soll die bisherige Unfallhäufungsstelle entschärft werden. Künftig stehen auf der B28 jeweils zwei Fahrstreifen in Richtung Bad Urach und Metzingen zur Verfügung. Zwei Einbiegestreifen führen den Verkehr von Dettingen nach Bad Urach. Wie bisher wird die Kreuzung vollsignalisiert, das heißt jede Verkehrsrichtung wird durch Ampeln geregelt.

Die Bauzeit ist auf etwa ein Jahr angesetzt. In der ersten Bauphase bis Ende des Jahres wird der bestehende Durchlass des Eschenbachs verlängert und der südwestliche Straßendamm für die spätere Verbreiterung der B28 vorbereitet. Einschränkungen für den Verkehr entstehen dabei zunächst nicht. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund rund 1,8 Millionen Euro und die Gemeinde Dettingen 800.000 Euro. (pm)