Straße zwischen Hengen und Wittlingen monatelang gesperrt

BAD URACH. Ab Montag, 5. Mai, beginnen die Ausbauarbeiten der Kreisstraße 6706 zwischen den Bad Uracher Ortsteilen Wittlingen und Hengen. Neben der Kreisstraße wird auch ein neuer Rad- und Wirtschaftsweg angelegt. Während der Bauzeit bis voraussichtlich Ende November ist der Abschnitt für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt von Wittlingen nach Hengen über die B 465 – Bad Urach – B 28 und K 6707 nach Hengen einschließlich Gegenrichtung. Alternativ kann auch über die B 465 nach Seeburg und weiter über die L 245 nach Hengen gefahren werden. Zur Erschließung des Ortsteils Wittlingen wird für den Schwerverkehr die derzeit geltende Tonnenbeschränkung in der Wittlinger Steige aufgehoben.

Haltestellen werden nicht bedient

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs kann mit der Regiobuslinie X340 zwischen Bad Urach und Laichingen mit Anschluss zum Regionalbahnhof Merklingen während der Bauzeit nur die Haltestelle »Hengen Rathaus« angefahren werden. Die Haltepunkte in Wittlingen und Hengen Anemonenweg können nicht bedient werden.

Vordergründig zur Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung verkehrt die Buslinie 343 über eine örtliche Umleitung zwischen Wittlingen und Hengen. Von Montag bis Freitag ist zwischen Bad Urach und Wittlingen, jeweils in der Zeit zwischen 6 und 19 Uhr, ein Pendelbus eingerichtet. Die Fahrpläne werden rechtzeitig in die Auskunftsysteme übertragen. Fahrgäste werden gebeten, die Verbindung zu prüfen. Die örtliche Umleitung über den Wirtschaftsweg ist nur für den Schulbus freitegeben. Es werden regelmäßig Kontrollen vorgenommen.

Auf dem Teilabschnitt, der nun saniert wird, verkehren täglich im Mittelwert rund 1.040 Fahrzeuge bei einem Schwerverkehrsanteil von acht Prozent. Die K 6706 ist dabei eine wichtige Verkehrsachse mit etwa 87 Busverbindungen am Tag und verbindet zudem die Einwohner der beiden Ortsteile. Die Kreisstraße ist substanzbedingt in einem sehr schlechten Zustand und wird daher auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durchgehend auf einen standardisierten Aufbau und mit 6 Metern Fahrbahnbreite ausgebaut. Parallel wird auf der bergseitigen, nordöstlichen Seite ein straßenbegleitender Radweg mit einer Breite von 2,50 Metern gebaut, der in kurzen Abschnitten mit einer Breite von 3 Metern auch als Wirtschaftsweg dient.

Auch Leitungen neu verlegt

Im Zuge des Neubaus werden auch Leitungen, darunter Glasfaserkabel neu- oder umverlegt. Am Ende von Wittlingen wird von der Bergstraße bis zum Friedhof ferner ein Gehweg saniert und mit einer Beleuchtung ausgestattet. Zudem werden die Bushaltestellen am Ortseingang von Hengen barrierefrei umgebaut.

Die Bauarbeiten werden durch die Firma Gottlob Brodbeck aus Metzingen durchgeführt. Der Landkreis Reutlingen investiert in den Teilabschnitt rund 2,3 Millionen Euro. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (pm)

www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen