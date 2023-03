Star-Rapperin Katja Krasavice nimmt Song mit Zainingerin Jill Lange auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-ZAININGEN. Damit hat die Wahl-Zainingerin Jill Lange nicht gerechnet: Nach ihrem Ausscheiden aus der Casting-Show »Deutschland sucht den Superstar« hat ihr DSDS-Jurorin Katja Krasavice nun ein unerwartetes Angebot gemacht. Über das soziale Netzwerk Tik Tok fragte die erfolgreiche Rapperin, ob die 22-Jährige Lust auf einen gemeinsamen Song zweier »Powerfrauen« auf ihrem neuen Album »Ein Herz für Bitches« hätte. Jill Lange musste nicht lange überlegen. »Ja, ich will«, sagt sie freudestrahlend in einem Antwort-Video.

Jill Lange: »Katja Krasavice ist großes Vorbild«

»Ich bin sprachlos. Das ist eine riesengroße Ehre für mich«, sagt die sichtlich überwältigte Jill Lange im Video. »Jetzt möchte ausgerechnet die Person, die schon so lange ein Vorbild für mich ist, ein Feature mit mir machen.« Katja Krasavice sei für sie eine starke Frau, die sich dafür einsetze, dass »Frauen nicht verurteilt werden dürfen, für das, was sie sind«. Außerdem: »Katja ist die Person, die mich bei DSDS am allermeisten gestärkt hat. Sie hat mir mein Selbstvertrauen wiedergegeben.«

Zur Erinnerung: Im Januar stand Jill Lange im Mittelpunkt eines Seximus-Skandals. Während ihres Casting-Auftritts hatte Dieter Bohlen sie auf ihre Teilnahmen an den Dating-Shows »Ex on the Beach« und »Are You the One« angesprochen und gefragt: »Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?« Katja Krasavice sprang der Zainingerin schon damals zur Seite und veröffentliche unter anderem einen Song, in dem sie das Verhalten des Chef-Jurors offen kritisierte. Danach outete sich Katja Krasavice als großer Jill-Fan.

Idee für Duett am Tag des Ausscheidens bei DSDS

Die Idee zu einem Duett kam Katja Krasavice an dem Tag, als Jill Lange kurz vor den Top 10 die Casting-Show verlassen musste, verriet sie der Bild-Zeitung. »Ich finde, dass sie gut singt, und ich sehe halt auch mich in ihr. Mit ihrer Freizügigkeit, mit ihrer Stimme, eigentlich mit vielen Dingen sehe ich mich in ihr wieder und das mag ich.« Auch sie musste in der Vergangenheit aufgrund ihrer Freizügigkeit immer wieder mit »Hate« und »Slutshaming« umgehen. Daher habe sie Jill Lange »seit Tag eins verteidigt«.

Katja Krasavice gibt zu, dass sie wie Jill nicht die beste Sängerin sei. »Trotzdem bin ich einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands.« Ihre drei Alben haben es alle auf Platz eins der Charts geschafft, auch ihre Singles »Highway«, »Pussy Power« und »Raindrops« landete ganz oben in den Charts. »Heutzutage geht es nicht nur um den Gesang, sondern um das Gesamtpaket«, betont Katja Krasavice. »Und wichtiger ist hier die Message, dass wir zusammenhalten als Frauen.«

Nach DSDS hatte Jill Lange den »Spaß am Singen verloren«

Demnächst wollen sich beide im Studio treffen und an ihrem Song arbeiten. Bemerkenswert ist dabei, dass Jill Lange noch vor wenigen Tagen gebeichtet hatte, dass sie nach ihrer DSDS-Teilnahme den »Spaß am Singen verloren« hatte. »Ich bin mehr als verunsichert und singe fast gar nicht mehr«, sagte sie in einem Instagram-Posting. Der Grund: »Ich habe so viele Hassnachrichten bekommen wie nach allen Dating-Shows zusammen, obwohl ich niemandem was getan habe, sondern nur meiner Leidenschaft nachgegangen bin.« Nun hat es DSDS-Jurorin Katja Krasavice ein weiteres Mal geschafft, das Selbstbewusstsein der Zainingerin wieder aufzubauen. (GEA)