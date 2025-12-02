Zwei Explosionen: Unbekannter sprengt Zigarettenautomaten in Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Die Serie begann kurz nach zwei Uhr in Donnstetten. Ein bislang unbekannter Täter sprengte vermutlich mit einem sogenannten Polenböller einen Automaten, der in der Uhlandstraße an Gebäude 43 befestigt war. Mehrere Zeugen wurden durch die Detonation auf die Tat aufmerksam und sahen den Täter in Richtung Friedhof flüchten. Zuvor hatte er noch mehrere Zigarettenschachteln in eine mitgeführte blaue Tasche gesteckt. Eine anschließende Fahndung verlief negativ.

Kurz nach vier Uhr wurde in der Zaininger Kirchstraße ein weiterer Zigarettenautomat mutmaßlich wieder mit einem Polenböller gesprengt. Zeugen hörten erneut die Explosion und sahen einen in Richtung Wald davonfahrenden Radfahrer. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Hubschrauber wurde von einer Fahndung aus dem nahegelegenen Westerheim abgezogen, wo vermutlich derselbe Täter gegen 3.23 Uhr ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt hatte.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor. Der Mann ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose an. Vermutlich war er mit einem Fahrrad unterwegs und führte eine blaue Tasche mit sich, in der er das Diebesgut verstaute. Über das Diebesgut und dessen Wert beziehungsweise den angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den möglichen Tatzusammenhang mit Westerheim. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (pol)