Solawi-Prinzip auf der Alb: Wie es funktioniert

Monika Werner (vorne) hat das Solawi-Prinzip auf die Schwäbische Alb gebracht und viele Mithelfer engagieren sich bei der solidarischen Landwirtschaft. Hier sind sie bei der Ernte der Zuckerschoten.

RÖMERSTEIN-STROHWEILER. Was für ein Paradies: So weit das Auge reicht, blickt Gemüse – erntereif oder noch im Werden. Über 50 verschiedene Sorten wachsen auf einem halben Hektar Fläche bei Strohweiler: Erbsen und Bohnen, Tomaten und Zucchini, Salate, Zwiebeln und Lauch, Möhren und Pastinaken sowie unterschiedliche Kartoffeln, aber auch Rosenkohl und Grünkohl. Damit ist die Aufzählung noch lange nicht beendet, aber nicht alles wächst im rauen Klima der Schwäbischen Alb mit den schweren Böden - Melonen zum Beispiel.

»Denen ist es zu kalt und mit Paprika hat es auch noch nicht geklappt«, gibt Monika Werner lachend zu. Macht nichts, meint die Gemüsegärtnerin angesichts der Vielfalt an Gemüsesorten und beißt genussvoll in eine Zuckerschote, die sie gerade vom Busch abgepflückt hat – weil’s so gut schmeckt. Der Rest – und das ist an diesem Tag nicht wenig – wandert in eine große Gemüsekiste und wird später in über 40 kleinere verteilt. Dazu kommen unter anderem Salat und Rote Bete. Im Lauf des Nachmittags bis in den Abend hinein werden die mit Gemüse prall gefüllten Kisten dann nach und nach abgeholt.

Dienstags ist Ernte- und Abholtag in einem landwirtschaftlichen Betrieb, den es so noch nicht oft in der Region gibt. Vom Bodensee auf die Schwäbische Alb gebracht hat Monika Werner 2018 die Idee der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) als sie der Liebe wegen nach Strohweiler zog. Zwei Jahre hatte die Gärtnermeisterin bereits in einem solchen Betrieb gearbeitet. Das Prinzip ist einfach: Bei der Solawi tragen Privatleute die Kosten, im Gegenzug erhalten sie dafür den Ernteertrag. Dahinter steckt der Gedanke, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben soll, sich gesunde Produkte leisten zu können. Kurz und gut:

Es wird verteilt, was wächst und die derzeit 45 Mitglieder tragen das Risiko einer Missernte. Einmal im Jahr findet eine Bieterrunde statt. Zuvor wurde der durchschnittliche Preis des Ernteanteils errechnet. Jeder kann ein Gebot abgeben, das entweder drüber oder drunter liegt. Und wenn diese gebotenen Summen die veranschlagten Gesamtkosten decken, werden sie angenommen. Von April bis Januar gibt’s dafür eine Kiste mit frisch geerntetem Gemüse, im Winter kommt es zum Teil aus der Lagerhaltung.

Die Gemeinschaft pflegen

Es handelt sich um die Möglichkeit, Gemüse zu erhalten, das ohne Einsatz von synthetischem Pflanzenschutz und Mineraldünger angebaut wurde. Man kann sich eine halbe Kiste aber auch als Nicht-Solawi-Mitglied erarbeiten und andere sind an der Solawi beteiligt, helfen aber trotzdem mit. Dazu gehört Sonja Hauser-Class, die regionales und gutes Gemüse schätzt und nicht nur das: »Zusammenzuarbeiten macht einfach Spaß«, erklärt sie. Jeder könne und wisse etwas, davon profitiere man, meint sie und widmet sich wieder den Zuckerschoten.

An ihrer Seite ist Gabriele Müller, die vor wenigen Jahren nach Böhringen gezogen ist: »Ich finde es schön, dass ich hier Leute treffe, die ich sonst nie kennengelernt hätte«, erklärt sie. Ebenfalls aus Böhringen ist Sigrid Lamparter, die nach 45 Jahren in der Fremde wieder zurück in ihren Heimatort ist und überrascht war, dass es im Römersteiner Teilort eine Solawi gibt. »Ich kannte das von Freiburg«, gibt sie zu, sie arbeite gerne für eine halbe Kiste Gemüse mit. »Mehr brauche ich nicht.«

Die drei mithelfenden Frauen sind alle aus dem Nachbarort, doch der Einzugsbereich geht weit darüber hinaus: Ernten und Unkraut jäten, Rasen mähen und die vielen anderen Arbeiten erledigen Helfer aus der gesamten Region bis hin nach Hochwang oder Bissingen im Landkreis Esslingen. Die Gemeinschaft zu pflegen, ist das, was Bärbel Wölk an der Solawi gefällt. Man habe aber auch etwas von seiner Arbeit: gute Lebensmittel. Deren Wertschätzung sei ihr wichtig, die Hülbenerin kümmert sich in dieser Saison vor allem um die Tomaten – die gibt es im zweiten Jahr im Freiland.

Neue Mithelfende gesucht

Bärbel Wölk gehört zur relativ fixen Dienstagsgruppe, doch Möglichkeiten zur Mitarbeit gibt es genug – auch selbstständig: »Die fragen nach, was zu tun ist«, erklärt Monika Werner. Die Solawi lebt von den Mitmachenden und es werden weitere gesucht, denn die nachhaltige Bewirtschaftung wurde versuchshalber auf der Hälfte der Anbaufläche auf das Prinzip des Market Gardening umgestellt. Das System ist einfach, wie Monika Walter erklärt: Auf relativ kleinen Flachen gibt es viel Gemüse, weil die Abläufe effizient sind. Bereits im vergangenen Herbst fanden die Vorbereitungen statt, wurde Kompost vom Rindermist in die vorgesehenen Flächen eingearbeitet.

Zwischen den Anbauflächen, die zum Ernten nicht mehr betreten werden müssen, wurden Grasstreifen zum Laufen angelegt. Der Boden wird laut Solawi-Gründerin Werner nicht verdichtet, zudem könne beim Prinzip des sogenannten Marktgärtners – es hat seine Ursprünge im Paris des 19. Jahrhunderts - auf den Einsatz schwerer Maschinen verzichtet werden. Das alles würde zu ertragreicheren Ernten führen, aber erfordere auch mehr Einsatz und deshalb werden weitere Mithelfer dringend gesucht – dafür gibt‘s auch die halbe Gemüsekiste.

Klar freue sie sich auch über neue Solawi-Mitglieder, die am besten auch noch mitarbeiten würden. Denn eines sei unbestritten: Durchs Mitmachen gewinne man wieder einen Bezug zu den heimischen Lebensmitteln, den viele Menschen ihrer Ansicht nach verloren hätten. Das Bewusstsein zu stärken, das ist Monika Werner sehr wichtig. Aber auch die Gemeinschaft zu pflegen, wie’s in der Solawi praktiziert wird. (GEA)

