Böhringer bauten in Eritrea eine Kinderstation um

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Ein ganzes Dorf macht mit: Seit 2015 reist Beate Schneider für die Hilfsorganisation Archemed regelmäßig nach Asmara in Eritrea, um dort in der Neonatologie heimisches Pflegepersonal zu schulen. In ihrem Heimatdorf Böhringen und den Römersteiner Teilgemeinden bekommt sie sehr viel Unterstützung: Die Spendenbereitschaft ist hoch, immer wieder finden Benefizveranstaltungen statt, und fleißige Seniorinnen stricken Mützchen für die Babys im fernen Afrika. Nun waren mit Norbert Haase und Dietmar Götz sogar zwei Handwerker aus Böhringen in der eritreischen Hauptstadt, um bei der grundlegenden Sanierung der Station zu helfen. Eine Grenzerfahrung, wie sie Beate Schneider kennt: Der dortige Standard ist mit dem hiesigen nicht zu vergleichen – sei’s in der medizinischen Ausstattung oder im Handwerk. Aber, das weiß die Kinderkrankenschwester aus nunmehr zehnjähriger Erfahrung: »Mit Respekt und Teamgeist können wir viel bewirken.«

»Um das Gebäude zu retten, musste grundsaniert werden«

Babys mit wenig Gewicht, Infektionen oder Fehlbildungen wie auch Frühchen kommen direkt nach der Geburt von der nebenan liegenden Frauenklinik in die Station: »Früher hätten viele dieser Kinder nicht überlebt.«. Aufgenommen werden dort aber auch Babys von außerhalb, weil sie schwer erkrankt sind unter anderem an Lungenentzündungen, Entzündungen der Haut, Gelbsucht oder Elektrolytverschiebungen durch zu wenig Muttermilch. Bei der Gründung vor etwa 25 Jahren war die Station für 25 Bettchen ausgelegt, zuletzt wurden dort zum Teil bis zu 40 Kinder gleichzeitig betreut. Vergangenes Jahr konnte ein zusätzlicher Raum eingerichtet werden, doch am Platzproblem habe dies laut Beate Schneider wenig geändert. Mehr noch: Das Gebäude, ein Bau aus der Kolonialzeit der Italiener, sei deutlich in die Jahre gekommen. Die Böhringerin berichtet von Fenstern, die sich aus der Verankerung lösten und Leitungen, die aus der Wand kamen - und dann sei da auch noch der Termitenbefall gewesen. Rasches Handeln sei notwendig geworden: »Um das Gebäude zu retten, musste grundsaniert werden.«

Beate Schneider betreut das erste Baby in der umgebauten Kinderstation. Das Findelkind trägt ein Mützchen, das Frauen aus Böhringen gestrickt haben. Foto: Privat

Viele Rädchen mussten ineinandergreifen, auch der Zeitplan sei ehrgeizig gewesen. Von Deutschland aus plante die erfahrene Kinderkrankenschwester die Einrichtung der neuen Station. Das gesamte Baumaterial, das in Eritrea nicht oder wenig verlässlich zu bekommen gewesen sei, wurde in Containern verschifft. Im November wurden die Kinder im OP-Trakt des Orotta Hospitals untergebracht, wo in der Umbauzeit keine Operationen durchgeführt werden konnten: »Schon dies war eine logistische und kraftauftreibende Leistung des einheimischen Personals«, wie Beate Schneider berichtet.

»Mit Respekt und Teamgeist können wir viel bewirken«

Bis März sollten die Arbeiten in der Kinderstation abgeschlossen sein und waren es auch, wie sich Beate Schneider bei der Wiederinbetriebnahme überzeugen konnte: »Die Neonatologie war kaum wieder zu erkennen.« Denn auch technisch hatte man aufgerüstet, so gab’s für die Station fünf neue, extra für die Dritte Welt konzipierte Wärmebettchen. Zudem waren Absauggeräte wie auch Spritzenpumpen ausgetauscht worden, mussten Sauerstoffmonitore überprüft und andere Geräte installiert werden. Besonders emotional sei der Tag des Umzugs gewesen: Ein Kind nach dem anderen wurde vom OP-Trakt wieder zurück auf die Station gelegt worden. Danach ging’s für Beate Schneider und weitere Mitstreiterinnen mit den Schulungen der einheimischen Mitarbeitenden an den neuen Geräten los, auch die Arbeitsabläufe hatten sich geändert.

Norbert Haase war zweimal in Eritrea, um bei der Renovierung zu helfen. Hier freut er sich mit Stationsschwester Elsa über den Fortschritt der Arbeiten Foto: privat Norbert Haase war zweimal in Eritrea, um bei der Renovierung zu helfen. Hier freut er sich mit Stationsschwester Elsa über den Fortschritt der Arbeiten Foto: privat

In dem engen Zeitrahmen hatte ein festes ehrenamtliches Handwerkerteam aus Deutschland mit lokalen Kräften eng zusammengearbeitet. Um sie zu unterstützen, hatten sich die beiden Handwerker aus Böhringer auf das Abenteuer Afrika eingelassen. Dietmar Götz hat einen eigenen Trockenbaubetrieb und nahm sich für den Einsatz in Eritrea extra Urlaub. Beate Schneider spricht von einem »unglaublichen Einsatz«, den er geleistet habe. Und Rentner Norbert Haase, Fachmann im Sanitärbereich, habe überall dort mitgeholfen, wo es notwendig gewesen sei. Er habe viele Ideen umsetzen können und das unkomplizierte Arbeiten habe ihm laut Beate Schneider so gefallen, dass er ein zweites Mal in Asmara gewesen sei.

»Die Station war dringlich, sie ist jetzt auf dem neusten Stand«

Alles in allem habe es den beiden Böhringern so viel Spaß gemacht, dass sie für einen weiteren Einsatz zur Verfügung stehen würden: "Sie waren mega engagiert." Zu tun gibt es nämlich genug: »Die Station war dringlich, sie ist jetzt auf dem neusten Stand«, erklärt Beate Schneider. Direkt im Anschluss daran liegt das Mütterzimmer, die hygienischen Zustände seien nicht gut und das müsse geändert werden – sie selbst wird in November wieder vor Ort sein. (GEA)

