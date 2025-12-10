Unbekannte reißen bei Römerstein 60 Straßenleitpfosten heraus

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Unbekannte haben im Bereich der Kreisstraße zwischen Böhringen und Strohweiler Straßenleitpfosten im großen Umfang entwendet sowie andere beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen waren bereits in der Zeit vom 28. November bis 1. Dezember insgesamt 20 Pfosten entfernt und mitgenommen worden.

Jetzt schlugen die Täter über das vergangene Wochenende, zwischen Samstag und Montag, erneut zu. Dabei rissen sie 40 Leitpfosten aus der Befestigung und warfen diese anschließend in die angrenzenden Flurstücke.

Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (pol)