Vorfahrt missachtet: 31-Jähriger verursacht bei Römerstein Unfall beim Abbiegen

RÖMERSTEIN. Ein hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles auf der B28 am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr. Der 31-jährige Lenker eines VW Polo befuhr die B28 in Richtung Feldstetten. Bei Römerstein übersah er im Abbiegevorgang nach links auf die B465 den BMW X3 eines ihm entgegenkommenden 67-Jährigen. Der Fahrer des BMW wollte ebenfalls von der B28 auf die B465 einbiegen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt circa 12.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (pol)