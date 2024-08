Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH lädt bereits zum vierten Mal zum Sommerabend im Metzinger Weinberg am Herlishäusle ein. Einen magischen Sommerabend in den Metzinger Weinbergen genießen – gibt es etwas Schöneres, als einen milden Sommerabend mit Freunden und Familie zu verbringen und dabei den Sonnenuntergang in der malerischen Kulisse der Weinberge zu genießen? Möglich ist dieser Wochenausklang am Samstag, 10. Au-gust, von 17 bis 22 Uhr.

Auch am vierten Sommerabend hofft das Veranstaltungsteam der MMT wieder auf sommerliche Temperaturen sowie viele und Besucher. Es gibt groovige Beats & Genuss der Extraklasse von DJ Chen & Saxofonist Marc Spieler. Diese Künstler werden den lauen Augustabend mit ihrer Musik bereichern.

Picknickdecken auf dem Berg

Die »Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen eG« präsentiert eine Auswahl an Wein- und Sektspezialitäten, die sowohl mit als auch ohne Alkohol erhältlich sind. Zusätzlich stehen Bier und Wasser zur Verfügung. Ergänzend dazu gibt es wieder eine Bar-Theke der Skizunft Metzingen. Alle Getränke sind nur »to Go« erhältlich. Für das leibliche Wohl gibt es für die Holzofenspezialitäten der »Foodtrucker« und als Ergänzung dazu gegrillte Leckereien der »Metzgerei Krohmer«. Für eine süße Erfrischung sorgt das Eiscafé Sottozero.

Aufgrund der geringen Parkplatzmöglichkeiten am Weinberg wird allen Ortsansässigen der Besuch zu Fuß empfohlen. Diejenigen, die nicht zu Fuß anreisen können, und daher mit dem Auto anreisen müssen, sollten nicht »wild« entlang der Kreisstraße Richtung Kohlberg parken, sondern den Wanderparkplatz gegenüber vom Falkenberghaus nutzen. Weitere Parkplätze stehen an der Öschhalle Metzingen zur Verfügung, der Fußweg bis zum Weinberg ist von dort aus in etwa 20 Minuten gut begehbar und wird kurz vor der Veranstaltung gut sichtbar ab der Öschhalle ausgeschildert.

Vor Ort gibt es in begrenzter Anzahl Picknickdecken sowie Liegestühle und kleine Sitzgruppen mit Stühlen und Tischen. Für medizinische Notfälle wird an diesem Tag ein Team des DRK vor Ort sein. Die Veranstaltung endet um 22 Uhr, für einen sicheren Nachhauseweg wird eine Taschenlampe empfohlen. Bei schlechtem Wetter wird eine Absage online veröffentlicht. (pm)

