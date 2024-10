Schnuppertag der Musikschule Metzingen: Instrumente ohne Ende ausprobieren

Auswahl an Blockflöten der Musikschule Metzingen. FOTO: MUSIKSCHULE

METZINGEN. Erste musikalische Erfahrungen können Eltern mit ihren Kindern am Schnuppertag der Musikschule Metzingen machen: Am Samstag, 12. Oktober, zeigt die Einrichtung um Leiter Bruno Seitz von 10 bis 13 Uhr, was sie zu bieten hat. »Unsere qualifizierten Lehrkräfte stehen bereit, um Instrumente vorzustellen, Fragen zu beantworten und Interessierte individuell zu beraten. Erwachsene, die ein Instrument erlernen oder wiederentdecken möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen. Auch für Seniorinnen und Senioren gibt es spezielle Angebote.«

Ein Highlight erwartet die Besucher um 11 Uhr: Das Kooperations-Jugendblasorchester »Beginners« wird sein Können in einem Konzert unter Beweis stellen. Für die Kleinsten gibt es von 10 bis 16 Uhr eine offene Vorstellung der Elementaren Musikpädagogik (EMP), bei der die Kinder spielerisch an Musik herangeführt werden. »Ob Singen, Tanzen oder erste Instrumente ausprobieren – hier stehen Spaß und Freude an der Musik im Vordergrund!«, sagt Musikschulleiter Bruno Seitz.

Weitere Informationen und den genauen Zeitplan des Schnuppertags gibt es auf der Webseite der Musikschule. (eg)

www.musikschule-metzingen.de